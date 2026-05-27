Hela: of Mice & Magic: Neuer Deep Dive stellt Natur und Tiere vor

Hela: of Mice & Magic zeigt in einem neuen Deep Dive weitere Eindrücke aus seiner von Nordschweden inspirierten Spielwelt. Begleitend dazu wurde ein dreistündiges Ambient-Video veröffentlicht, das die Klanglandschaft des Spiels in den Mittelpunkt stellt.

Knights Peak Interactive und Windup Games haben neue Details zu Hela: of Mice & Magic veröffentlicht. Der aktuelle Deep Dive konzentriert sich auf die Natur, die Tierwelt und die Rolle verschiedener Waldbewohner im Spiel. Der Titel soll 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

In Hela: of Mice & Magic übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle einer kleinen Maus, die einer gutherzigen Hexe dabei hilft, das Land zu versorgen, das sie seit Generationen beschützt. Die handgefertigte Welt ist vom Norden Schwedens inspiriert und umfasst unter anderem Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und Höhlen. Allein oder im Koop sollen diese Gebiete erkundet werden können.

Ein zentrales Element sind die Tiere der Spielwelt. Sie dienen nicht nur als Teil der Umgebung, sondern können auch spielerische Funktionen übernehmen. Als Beispiel nennt die Ankündigung ein Eichhörnchen, dessen Herausforderungen neue Belohnungen freischalten. Diese können in der Hexenhütte genutzt werden, um Tränke zu brauen und neue Fähigkeiten zu erhalten.

Auch Begleiter spielen eine Rolle. Ein Hase kann zunächst scheu reagieren, lässt sich aber mit Geduld anfreunden. Sobald Vertrauen aufgebaut wurde, soll er dabei helfen, sich schneller durch den Wald zu bewegen. Daneben setzt das Spiel auf viele kleinere Umgebungsdetails, darunter Insekten, Libellen und Vogelschwärme.

Begleitend zum Deep Dive wurde ein dreistündiges Ambient-Video veröffentlicht. Dieses stellt die ruhigeren Klangwelten des Spiels in den Vordergrund und ist auf YouTube verfügbar: Zum Ambient-Video von Hela: of Mice & Magic.

Hela: of Mice & Magic wurde auf der gamescom 2025 in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ ausgezeichnet. Ein genauer Veröffentlichungstermin innerhalb des Jahres 2026 wurde bislang nicht genannt.

Fakten zu Hela: of Mice & Magic