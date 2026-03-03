VON GAMERN, FÜR GAMER!
Eine neue Indie World-Präsentation ist heute um 15:00 Uhr zu sehen

Der rund 15-minütige Livestream zeigt Neuankündigungen und Updates von Indie-Spielen für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Am 3. März, um 15:00 Uhr erscheint eine neue Indie World-Präsentation. Der rund 15-minütige Livestream enthält Neuankündigungen und Updates zu Indie-Spielen, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen.

Der deutschsprachige Livestream kann auf der Indie World-Webseite oder dem YouTube-Kanal von Nintendo mitverfolgt werden.

