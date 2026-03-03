NACON kündigt NACON Connect erst für Mai 2026 an

NACON kündigt an, dass die NACON Connect auf Mai 2026 verschoben wird.

Um sicherzustellen, dass die zukünftigen Ankündigungen die entsprechende Wirkung erzielen, hat NACON die strategische Entscheidung getroffen, die nächste Ausgabe seiner NACON Connect, die ursprünglich für den 04. März geplant war, zu verschieben. Angesichts des für das Unternehmen schwierigen wirtschaftlichen Umfelds will NACON die eigenen Ressourcen lieber auf die bevorstehenden Veröffentlichungen und die Entwicklung der aktuellen Spiele konzentrieren.

Diese Zeit wird es dem Publisher ermöglichen, die laufenden Projekte zu verfeinern und sich auf eine neue NACON Connect vorzubereiten, die im Mai stattfinden und die Arbeit der Studios bestmöglich präsentieren wird. Bis dahin werden zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen stattfinden, um Spiele wie GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss und viele andere zu unterstützen.