NVIDIA News: DLSS kommt zu DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

Diese Woche werden Marathon und Black One Blood Brothers mit DLSS 4.5 Super Resolution verbessert und am 13. März folgt Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
Außerdem bietet Demonologist nun native Unterstützung für DLSS 4.5 Super Resolution. Am 19. März erscheint zudem DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution, das über die NVIDIA App auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert werden kann.
Czuga, ein Schöpfer von fantastischen Custom-PCs, hat in seinem neuesten Projekt die zerstörte Polizeistation von Raccoon City aus Resident Evil™ Requiem nachgebaut. Der einzigartige PC basiert auf 3D-Entwürfen aus Resident Evil™ Requiem und wurde in Blender modelliert, 3D-gedruckt, manuell zusammengebaut und handbemalt. Das Herzstück des PCs bildet eine GeForce RTX 5080 Founders Edition, kombiniert mit einer wassergekühlten CPU, gekühlt von einem grünen, Biohazard-ähnlichen Mittel. Den Entstehungsprozess gibt es im Resident Evil Requiem RPD Station Build-Video von NVIDIA GeForce zu bestaunen.
Das sind die neuen Titel mit RTX-Unterstützung:
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH: KOJIMA PRODUCTIONS bringt in Zusammenarbeit mit Nixxes Software und PlayStation Publishing am 19. März DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH auf den PC. Mit der zusätzlichen Ultrawide-Unterstützung und verbesserter Grafik in 4K können Spieler auf PC in die Spielwelt eintauchen. Mit GeForce RTX 50 Series-Grafikkarten lassen sich die Bildraten dank DLSS 4 mit Multi Frame Generation noch weiter steigern. Auf allen GeForce RTX-Grafikkarten können die Bildraten und die Bildqualität mit DLSS Super Resolution verbessert werden. Alternativ sorgt DLAA für maximale Detailgenauigkeit. DLSS Super Resolution kann durch DLSS Overrides in der NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert werden, wodurch die Bildqualität noch weiter verbessert wird. Für das beste Erlebnis bei der Verwendung der verfügbaren RTX-Technologie in DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH kann der neueste GeForce Game Ready-Treiber nach seiner Veröffentlichung heruntergeladen und installiert werden.
- Marathon: In Bungies Marathon tauchen Spieler in die düstere Science-Fiction-Welt von Tau Ceti IV ein: eine verlassene Kolonie voller rivalisierender Runner, feindseliger UESC-Sicherheitskräfte und unvorhersehbarer Umgebungen. Dabei müssen sie der Kolonie entkommen, um mächtiger zu werden, kosmetische Gegenstände zu verdienen und mit ihrer Beute bessere Ausrüstung zusammenzustellen. Im nächsten Durchlauf müssen sie dann erneut alles riskieren, um noch größere Schätze zu finden. Marathon-Spieler mit GeForce RTX-GPUs können die Bildraten mit DLSS Super Resolution maximieren oder die Bildqualität mit NVIDIA DLAA optimieren. Über die DLSS Overrides der NVIDIA-App können Spieler auf DLSS 4.5 Super Resolution upgraden. Zusätzlich kann die Latenz im Spiel durch NVIDIA Reflex reduziert werden, wodurch das Gameplay noch reaktionsschneller wird und Spielern sogar einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann.
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Capcoms Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erzählt die Geschichte zweier Nationen auf dem Weg in den Untergang. Wer den offiziellen Launch am 13. März kaum erwarten kann, findet auf Steam bereits eine Testversion, deren Spielfortschritt in die Vollversion übernommen wird. Sowohl in der Testversion als auch im vollständigen Spiel können GeForce RTX-Spieler DLSS Super Resolution oder NVIDIA DLAA nutzen und mit NVIDIA Reflex die Latenz reduzieren, wodurch das Gameplay noch reaktionsschneller wird.
- Demonologist: Demonologist von Clock Wizard Games ist ein gefeiertes Koop-Horrorspiel mit über 10.000 sehr positiven Bewertungen. Das Spiel wurde kürzlich um eine Reihe neuer Verbesserungen erweitert, darunter ein Upgrade auf Unreal Engine 5.6 und DLSS 4.5 Super Resolution, NVIDIA Reflex und DLSS Frame Generation. Über die NVIDIA-App können Nutzer der GeForce RTX 50er-Serie auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation upgraden, um beim Bekämpfen von Geistern noch schnellere Leistung zu erzielen.
- Black One Blood Brothers: Bei diesem taktischen Singleplayer-Militär-Shooter stehen Strategie und Koordination im Vordergrund. Spieler treten der Black One Eliteeinheit bei, die komplexe Missionen ausführt, bei denen jede Entscheidung über Leben und Tod entscheiden kann. Ein vor kurzem veröffentlichtes Update für Black One Blood Brothers hat das Early Access-Spiel auf Unreal Engine 5.7.2 aufgerüstet, eine Vielzahl von Verbesserungen und neue Gameplay-Funktionen hinzugefügt und Unterstützung für DLSS Super Resolution eingeführt. Spieler können so die Bildraten beschleunigen und zudem über die NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution upgraden, um ein noch besseres Erlebnis zu erzielen.
