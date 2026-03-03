NVIDIA News: DLSS kommt zu DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

Diese Woche werden Marathon und Black One Blood Brothers mit DLSS 4.5 Super Resolution verbessert und am 13. März folgt Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Außerdem bietet Demonologist nun native Unterstützung für DLSS 4.5 Super Resolution. Am 19. März erscheint zudem DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution, das über die NVIDIA App auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert werden kann.

Czuga, ein Schöpfer von fantastischen Custom-PCs, hat in seinem neuesten Projekt die zerstörte Polizeistation von Raccoon City aus Resident Evil™ Requiem nachgebaut. Der einzigartige PC basiert auf 3D-Entwürfen aus Resident Evil™ Requiem und wurde in Blender modelliert, 3D-gedruckt, manuell zusammengebaut und handbemalt. Das Herzstück des PCs bildet eine GeForce RTX 5080 Founders Edition, kombiniert mit einer wassergekühlten CPU, gekühlt von einem grünen, Biohazard-ähnlichen Mittel. Den Entstehungsprozess gibt es im Resident Evil Requiem RPD Station Build-Video von NVIDIA GeForce zu bestaunen.

Das sind die neuen Titel mit RTX-Unterstützung:

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.