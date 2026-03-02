HyperX Alloy Rise 75 Wireless Tastatur im Test

75

Der Formfaktor der HyperX Alloy Rise 75 Wireless ist 75 (im Gegensatz zu 100 für Tastaturen mit Ziffernblock/Nummernblock, oder den ganz stark reduzierten 60ern). Man kann die Größe statt 75 auch als Tenkeyless (TKL) bezeichnen – es fehlt nämlich der auf normalen Tastaturen rechts vorhandene Ziffernblock (mit den zehn Ziffern 0-9, die auf englisch „tenkey“ genannt werden). Mein erster TKL-Rechner war Anfang der 90er mein Commodore Amiga 600, und ich habe das Gerät damals – trotz des putzigen Formfaktors – aus vielerlei Gründen wirklich gehasst. Einer dieser Gründe war der fehlende Ziffernblock. Für viele der damaligen Amiga Spiele (vor allem Flugsimulationen) waren nämlich bestimmte Tasten am Ziffernblock notwendig – und die Möglichkeit der freien Tastenbelegung gab es noch nicht (so einfach). Heute ist das aber halb so wild. Es gibt nämlich kaum noch Spiele, die den Ziffernblock benötigen – und falls doch, ändert ihr einfach die Tastenbelegung. Aus meiner Sicht ist eine kompakte TKL-Tastatur viel praktischer als eine klassische Tastatur – sie belegt einfach viel weniger Platz am ohnehin meist vollen Schreibtisch. Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit nur mehr mit TKL-Tastaturen arbeite, will ich nicht mehr zum alten Formfaktor zurückkehren – auch nicht zum Schreiben von Texten oder der Arbeit in Excel.

Die detaillierte Anpassung der Tastatur erfolgt über die Ngenuity Software. Damit steuert ihr auch die anderen Gaming-Geräte von HyperX, wie beispielsweise die Haste Pro 2 Maus oder den Hyper Cloud MIX 2 Kopfhörer. Es macht natürlich Sinn, wenn ihr euer Equipment nach Möglichkeit aus einer Hand kauft und nicht für jedes Teil eine eigene Steuerungssoftware im Hintergrund laufen lassen müsst. Über Light Sync (ein Teil von Ngenuity) könnt ihr beispielsweise die RGB-Beleuchtung von Tastatur und Maus einheitlich einstellen. Wählt den Effekt (von Solid über Breathing, Cycle, Confetti, Sun oder Twilight), wählt die Farbe(n), und wählt die Geschwindigkeit, mit der die Effekte abgespielt werden – für beide Geräte (oder jede einzelne Taste der Tastatur!). Die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung könnt ihr entweder händisch einstellen – oder ihr lasst den integrierten Lichtsensor die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Lichtstärke in eurem Gaming Room anpassen.

Über Ngenuity steuert ihr die Abtastrate (polling rate) der Tastatur – von 1k über 500, 250 oder 125 Hz, ebenso die Helligkeit der RGB-Beleuchtung. Ihr könnt auch die Zeit auswählen, bis sich die Tastatur in den Stromsparmodus versetzt – von 1 Minute bis hin zu niemals. Ein Blick und ihr seht, wieviel Saft der Akku noch hat (und ob er gerade lädt). Über Presets könnt ihr unterschiedliche persönliche Profile erstellen und auch bis zu drei Profile direkt auf der Tastatur abspeichern. Insgesamt hat mir die grafisch übersichtlich gestaltete und flott reagierende Ngenuity Software absolut gut gefallen. Da habe ich wirklich schon deutlich Schlimmeres erlebt!