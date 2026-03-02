HyperX Alloy Rise 75 Wireless Tastatur im Test

Die HyperX Alloy Rise 75 Wireless Tastatur verspricht „UNRESTRICTED GAMEPLAY“. Dazu eine verzögerungsfreie Verbindung über Bluetooth, 2.4 Ghz Dongle oder kabelgebunden, hochwertige Switches und weitere Optimierungen für Gamer – kann sie diese Versprechungen auch in der Praxis halten?
Gaming Tastaturen sind ein unverzichtbares Accessoire für jeden ernsthaften Gamer. Und wer was Ordentliches haben will, kommt um eine mechanische Gaming-Tastatur nicht herum. Das wird wohl jeder bestätigen, der nach Jahren mit günstigen Tastaturen auf eine qualitativ hochwertige mechanische Tastatur umgestiegen ist – da liegen Welten dazwischen. Ihr werdet damit nicht automatisch unbesiegbar in Counterstrike – aber zumindest könnt ihr euch nie wieder auf eure grindige Billigsdorfer-Tastatur ausreden!
Die HyperX Alloy-Serie ist die aktuelle Familie der Gaming-Tastaturen von HyperX – der zu HP gehörenden Marke für edles Gaming-Zubehör. Wir haben uns die HyperX Alloy Rise 75 Wireless genauer angeschaut. Die technischen Daten am Produktzettel der kabellosen Tastatur sind ja bereits beeindruckend.
Technische Daten
- Verbindung: Kabel, Bluetooth oder 2,4 Ghz
- Batterielaufzeit von bis zu 1500 Stunden (80 Stunden mit RGB-Beleuchtung)
- bis zu 1.000 Hz Abtastrate (polling rate)
- getestet mit 80 Millionen Tastenanschlägen
- Beleuchtung: RGB
- Lichtsensor, Drehknopf für die Lautstärkenregelung
- Gehäuse-Oberseite aus Aluminium
- Kompatibilität: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One
- Ungefähre Abmessungen: 33 x 14 x 4 cm
- Preis: UVP 229,99€
Was ist in der Box?
Der wichtigste Teil ist natürlich die robuste Aluminium-Tastatur. Mit sechs Magneten ist darauf ein stabiler Rahmen (top plate) befestigt. Schaut toll aus, kann aber – wenn man weiß, wo man andrückt – kinderleicht abgenommen werden. Ihr könnt den abgenommenen Rahmen selbst neu lackieren, oder ihr investiert in einen zusätzlichen Rahmen in anderer Farbe. Wirklich sinnvoll ist der abgenommene Rahmen aber vor allem dann, wenn ihr mit dem mitgelieferten Abziehwerkzeug die Switches/Keycaps der Tastatur entfernen wollt. Ich persönlich bin mit den standardmäßig eingebauten HX Rot – Linear Switches höchst zufrieden, aber wer eine andere Präferenz hat, kann beliebige andere Switches einbauen. Und das geht mit dem abgenommenen Rahmen einfach viel besser von der Hand. Mit nur 33 cm Länge ist die Tastatur schön handlich, allerdings liegt sie mit einem Gewicht von 1,02 kg auch überaus stabil am Tisch. Die fällt nicht leicht unabsichtlich vom Tisch (auch aufgrund der vier rutschfesten Plastikfüße), falls aber doch habt ihr ein Loch im Holzboden oder eine Quetschung am Fuß. Der 2,4 GHz USB-A Wireless Dongle kann hinten in der Tastatur verstaut werden, ein Magnet verhindert das Herausfallen. Die Tastatur hat auch Klappständer, was ich beim Schreiben ganz angenehm finde.
Neben Tastatur mit abnehmbaren Rahmen und dem Abziehwerkzeug für Switches/Keycaps ist auch ein geflochtenes 180 cm langes USB-C auf USB-A Kabel in der Verpackung. Der USB-C Anschluss ist für die Tastatur – einerseits zum Aufladen des Akkus, oder auch, wenn gewünscht, für den kabelgebundenen Betrieb. Dazu kommt noch eine Kurzanleitung, ein Zettel mit einem QR-Code für regulatorische Hinweise und ein Werbeflyer mit anderen HyperX Gamingprodukten. Die Tastatur wird in einem schwarzen Stoffsack geliefert – ist edler zum Verpacken als ein Plastikbeutel.
75
Der Formfaktor der HyperX Alloy Rise 75 Wireless ist 75 (im Gegensatz zu 100 für Tastaturen mit Ziffernblock/Nummernblock, oder den ganz stark reduzierten 60ern). Man kann die Größe statt 75 auch als Tenkeyless (TKL) bezeichnen – es fehlt nämlich der auf normalen Tastaturen rechts vorhandene Ziffernblock (mit den zehn Ziffern 0-9, die auf englisch „tenkey“ genannt werden). Mein erster TKL-Rechner war Anfang der 90er mein Commodore Amiga 600, und ich habe das Gerät damals – trotz des putzigen Formfaktors – aus vielerlei Gründen wirklich gehasst. Einer dieser Gründe war der fehlende Ziffernblock. Für viele der damaligen Amiga Spiele (vor allem Flugsimulationen) waren nämlich bestimmte Tasten am Ziffernblock notwendig – und die Möglichkeit der freien Tastenbelegung gab es noch nicht (so einfach). Heute ist das aber halb so wild. Es gibt nämlich kaum noch Spiele, die den Ziffernblock benötigen – und falls doch, ändert ihr einfach die Tastenbelegung. Aus meiner Sicht ist eine kompakte TKL-Tastatur viel praktischer als eine klassische Tastatur – sie belegt einfach viel weniger Platz am ohnehin meist vollen Schreibtisch. Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit nur mehr mit TKL-Tastaturen arbeite, will ich nicht mehr zum alten Formfaktor zurückkehren – auch nicht zum Schreiben von Texten oder der Arbeit in Excel.
Die detaillierte Anpassung der Tastatur erfolgt über die Ngenuity Software. Damit steuert ihr auch die anderen Gaming-Geräte von HyperX, wie beispielsweise die Haste Pro 2 Maus oder den Hyper Cloud MIX 2 Kopfhörer. Es macht natürlich Sinn, wenn ihr euer Equipment nach Möglichkeit aus einer Hand kauft und nicht für jedes Teil eine eigene Steuerungssoftware im Hintergrund laufen lassen müsst. Über Light Sync (ein Teil von Ngenuity) könnt ihr beispielsweise die RGB-Beleuchtung von Tastatur und Maus einheitlich einstellen. Wählt den Effekt (von Solid über Breathing, Cycle, Confetti, Sun oder Twilight), wählt die Farbe(n), und wählt die Geschwindigkeit, mit der die Effekte abgespielt werden – für beide Geräte (oder jede einzelne Taste der Tastatur!). Die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung könnt ihr entweder händisch einstellen – oder ihr lasst den integrierten Lichtsensor die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Lichtstärke in eurem Gaming Room anpassen.
Über Ngenuity steuert ihr die Abtastrate (polling rate) der Tastatur – von 1k über 500, 250 oder 125 Hz, ebenso die Helligkeit der RGB-Beleuchtung. Ihr könnt auch die Zeit auswählen, bis sich die Tastatur in den Stromsparmodus versetzt – von 1 Minute bis hin zu niemals. Ein Blick und ihr seht, wieviel Saft der Akku noch hat (und ob er gerade lädt). Über Presets könnt ihr unterschiedliche persönliche Profile erstellen und auch bis zu drei Profile direkt auf der Tastatur abspeichern. Insgesamt hat mir die grafisch übersichtlich gestaltete und flott reagierende Ngenuity Software absolut gut gefallen. Da habe ich wirklich schon deutlich Schlimmeres erlebt!
Technik
Die Verbindung der Tastatur erfolgt entweder über den mitgelieferten 2,4 GHz USB-A Dongle (der Dongle scheint nicht gleichzeitig mit meiner HyperX Haste 2 Pro Maus zu funktionieren – schade!), über Bluetooth oder über ein im Lieferumfang enthaltenes USB-Kabel. Der kleine USB 2,4 GHz Dongle kann in einem Fach auf der Hinterseite der Tastatur versteckt werden – sehr praktisch. Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich auch ein Schalter, der zwischen den drei Verbindungsmöglichkeiten umschaltet. Sehr praktisch, wenn ihr die Tastatur gleich für mehrere Geräte verwenden wollt. Ich habe beispielsweise den Dongle am großen Desktop-PC stecken, während ich die Bluetooth Verbindung mit meinem MSI Claw Handheld benutze.
Der Akku hält übrigens ewig, angeblich bis zu 1.500 Stunden, wenn ihr die Beleuchtung abdreht. Mit Beleuchtung werden es dann nur mehr rund 80 Stunden – was aber immer noch verdammt lange ist. Die Lautstärke eures Computers könnt ihr über ein edles Drehrad stufenlos regeln, durch Druck auf das Drehrad schaltet ihr den Ton ganz ab (oder wieder an). Mit einem Gaming Mode könnt ihr bestimmte Tastenkombinationen (wie Alt+Tab oder Alt+F4) deaktivieren, damit ihr sie nicht unabsichtlich beim Spielen auslösen könnt.
Wer sensible Ohren hat, wird von der HyperX Alloy Rise 75 Wireless im Auslieferungszustand nicht begeistert sein. Die einzelnen Tastenanschläge sind nämlich deutlich zu hören – ich liebe das, aber meine neben mir arbeitende Frau findet das nicht ganz so toll. Aber dafür gibt es spezielle Switches – wer also gerne in absoluter Stille arbeiten will, muss sich eben entsprechende Switches zulegen. HyperX bietet auch speziell für ihre Tastaturen entwickelte Tastenkappen Sets an – wem die edlen schwarzen Tasten nicht gefallen, der kann auch beispielsweise weiße oder – ähm – rosa – Tasten nachkaufen. Die Tasten lassen sich während dem laufenden Betrieb austauschen, sind also hot-swap fähig.
Zusammenfassung
FAZIT
Ich bin beeindruckt. Die HyperX Alloy Rise 75 Wireless ist nahezu makellos. Geschmäcker und Anwendungsfälle sind natürlich verschieden, aber mir ist nach einer Woche Test keine einzige für mich als Spieler negative Eigenschaft aufgefallen. Tolle Verarbeitungsqualität, stabil, handliches Design (passt super unter den Monitor), auf alle Arten einstellbare RGB-Beleuchtung sowohl der einzelnen Tasten als auch des gesamten Hintergrundes, das edle Rad (aus Email) zum blitzschnellen Regulieren der Lautstärke, die vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten (BT/Dongle/Kabel), die lange Akkulaufzeit (vielleicht sollte ich die Tastatur nun auch erstmals laden… aber nein, laut Ngenuity ist der Akku immer noch zu 60% voll), die leistungsstarke Ngenuity Software zur Anpassung an eure Präferenzen – und alles (zB das Firmware-Update) hat auch auf Anhieb und ohne Probleme funktioniert und klingt nicht nur am Produktzettel toll. Wer eine hochwertige Tastatur für Gamer sucht, kann mit der HyperX Alloy Rise 75 Wireless eigentlich nichts falsch machen. Klare Empfehlung meinerseits.