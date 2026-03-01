Resident Evil Requiem im Test

Story

In Resident Evil Requiem verfolgen wir nicht nur eine Story, sondern anders als bei dem letzten Teil der Reihe wieder zwei sich zunehmend überschneidende Handlungsstränge.

Wir beginnen mit Grace Ashcroft, FBI Agentin und Tochter der Journalistin Alyssa Ashcroft. Ihre Mutter wurde Jahre zuvor von Leuten ermordet, die definitiv mehr über den Vorfall in Raccoon City wissen und alles tun, um die Wahrheit zu verbergen. Grace bekommt den Auftrag, mysteriöse Todesfälle in genau dem Hotel zu untersuchen, in dem seinerzeit ihre Mutter getötet wurde. Dann entführen auch noch ein seltsamer Wissenschaftler namens Victor Gideon in eine Heilanstalt. Wir stellen uns also unserer Vergangenheit und treffen dabei auf, na, richtig, Leon S. Kennedy.

Unser mittlerweile etwas gealterter Lieblingscharakter ist ebenfalls in der Stadt unterwegs und ermittelt, wie könnte es anders sein, zu den altbekannten Themen Raccoon City, T Virus und Co.