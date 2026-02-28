PlayStation 5 Pro: Aktualisierter PSSR-Upscaler kommt

Mark Cerny, Lead Architect für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro, hat in einem neuen Blogpost eine aktualisierte Version der PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) angekündigt, die in den kommenden Wochen global für PS5 Pro-Spieler eingeführt wird.

PSSR ist eine KI-Bibliothek, die einzelne Bildpixel in Spielen analysiert und hochskaliert. Sie wurde bisher zur Verbesserung der effektiven Auflösung von mehr als 50 Titeln auf PS5 Pro verwendet. Seit einiger Zeit wird an einer neuen Version der PSSR-Technologie, die eine ganz andere Herangehensweise an das neurale Netzwerk und den Algorithmus im Allgemeinen umfasst, gearbeitet.

Der Algorithmus und das neurale Netzwerk, die in der neuen PSSR zum Einsatz kommen, stammen aus der „Project Amethyst“-Partnerschaft mit AMD. Durch die FSR 4 Upscaling-Technologie von AMD haben PC-Spieler bereits die Vorteile dieser Zusammenarbeit erleben können. Mit der aktualisierten PSSR wird die aktuellste Version dieser gemeinsam entwickelten Technologie mit weiteren sechs Monaten Feinschliff für PS5 Pro-Spieler bereitgestellt.

Das heute veröffentlichte Resident Evil Requiem ist der erste Titel, der diese fortschrittlichere PSSR-Technologie nutzt.

Für März wurden weitere Neuigkeiten angekündigt, wenn mehrere bestehende Spiele auf die verbesserte PSSR aktualisiert werden. Zu diesem Zeitpunkt wird es auch ein Systemsoftware-Update geben, nach welchem in den Einstellungen auf PS5 Pro „Enhance PSSR Image Quality“ (PSSR Bildqualität verbessern) ausgewählt werden kann, um die neue PSSR bei jedem PS5 Pro-Spiel zu erleben, das aktuell PSSR unterstützt.