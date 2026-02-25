Reigns: The Witcher im Test

Zwischen Ballade und Balanceakt

Kartenspiele und das Universum des Hexers waren schon immer eng miteinander verbunden. Es fing mit den berühmt-berüchtigten Pin-up-Sammelkarten aus The Witcher an. Später wurde mit „Gwent“ ein zugeknöpftes, spielerisch aber äußerst anspruchsvolles Kartenspiel in die Reihe implementiert. Und dies so erfolgreich, dass mit „Gwent – The Witcher Card Game“ und „Thronebreaker: The Witcher Tales“ Ableger mit dem Fokus auf das Deckbuilding an den Start gegangen sind.

Nun hat Entwickler Nerial den Hexer zu einem Teil seiner erfolgreichen Reigns-Reihe machen dürfen. Spielmechanik wie Grafik eint hier der puristische Ansatz: Karten mit einer kurzen Situationsbeschreibung erscheinen und fordern eine schnelle Entscheidung, dazu wischst man nach links oder rechts bis irgendwann das Geschick erlischt und man auf die eine oder andere blutige Weise das Zeitliche segnet.

Was simpel klingt, entfaltet auch beim Hexer schnell strategische Tiefe. Jede Entscheidung beeinflusst einen oder bis zu vier Werte. Zu beachten sind die Reputation bei den Menschen, Anderlingen und Zauberern. Dazu sollte das Hexerhandwerk am Ende des Tages natürlich für einen vollen Bauch sorgen. Auch dies gilt es zu beachten. Kommt es zu einem größeren Ungleichgewicht, führt das schnell zu vitalen Konsequenzen, und wie für Reigns üblich, wird der Tod mit deftigen Motiven illustriert.

Dabei sorgt ein Kniff dafür, dass sich Geralt auch nach einem möglichen Dahinscheiden in Reigns weiterhin gute Chancen auf einen Gastauftritt in The Witcher 4 ausrechnen dürfte. Die Geschichten sind laut Rahmenhandlung alles fiktionale Erfindungen seines Freundes Rittersporn, der sich mit diesen Werken einen Namen in den nördlichen Königreichen machen möchte. Eine Mistgabel in des Hexers Rücken hat damit keine dauerhaften Konsequenzen für den Spielekanon.

Die ausgeschmückte Erzählweise durch Rittersporn sorgt derweil für einige humorvolle Momente – gerade im Zusammenspiel mit Geralt spielen sich die beiden ungleichen Charaktere gekonnt die Bälle zu. Die Balance zwischen dieser Unbeschwertheit und der unerbittlichen Welt des Hexers wurde gut getroffen.