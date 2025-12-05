Gewinnspiel: Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner

Die Adventzeit hat begonnen und damit rückt auch Weihnachten näher. Traditionell gibt es davor bei uns Geschenke in Form von Gewinnspielen. Heute könnt ihr ein Fallout Kochbuch mit leckeren Rezepten gewinnen!
Vault-Tec™ präsentiert Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner, eine Sammlung köstlicher Rezepte zur Zubereitung der verstrahlten Nahrungsmittel aus der preisgekrönten Fallout-Videospielreihe der Bethesda Game Studios. Versehen mit zahlreichen Farbfotos und hilfreichen Anleitungen, enthält dieses Kochbuch über siebzig von Fallout inspirierte Gerichte.
Dieser Leitfaden in die kulinarische Welt von Fallout birgt detaillierte Anmerkungen eines erfahrenen Vaultbewohners, der seine besten Tipps und Tricks verrät, wie man diese schmackhaften Rezepte in den Nachwehen des Atomkriegs zubereiten kann, selbst wenn einem die eigentlich dafür benötigten Zutaten fehlen. Ist im örtlichen Super-Duper-Markt gerade keine Lammhaxe verfügbar? Dann nehmt stattdessen doch einfach eine Yao Guai-Keule! Habt ihr Schwierigkeiten, Champignons aufzutreiben? Warum verwendet ihr stattdessen keine Leuchtpilze?
Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner hat auf 192 Seiten für jeden inner- und außerhalb unserer patentierten Vault-Tec™-Bunker etwas zu bieten! Jedes Kapitel präsentiert einfach umzusetzende Rezepte, von leckeren Appetithäppchen und herzhaften Beilagen über sättigende Suppen und spektakuläre Hauptgerichte bis hin zu köstlichen Desserts und fantasievollen Cocktails.
Für jede Fertigkeitsstufe ist etwas dabei, zum Beispiel:
- BlamCo Makkaroni
- Käse Atompilze
- Nukalurk
Was kann ich gewinnen?
- 1x Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2025.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.