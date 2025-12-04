Neuer GeForce Game Ready-Treiber für Battlefield 6-Update + PhysX-Games-Update

Heute erscheint ein neuer GeForce Game Ready-Treiber, der das Battlefield 6-Erlebnis weiter optimiert und das System für das Winter Offensive-Update mit neuen Inhalten am 9. Dezember vorbereitet.

Der Treiber kann über die Registerkarte „Treiber“ in der NVIDIA-App oder auf GeForce.com heruntergeladen und installiert werden.

NVIDIA erweitert außerdem die Unterstützung für die beliebtesten klassischen 32-Bit-PhysX-Spiele mit GPU-Beschleunigung auf GeForce RTX 50 Series-Grafikkarten. Mit dem Launch der GeForce RTX 50er-Serie Anfang des Jahres wurde die 32-Bit-Unterstützung für CUDA eingestellt. Dadurch konnten PhysX-Effekte in einer Reihe älterer, aber beliebter Spiele nicht mehr auf GeForce RTX 50 Series-GPUs beschleunigt werden. Mit der Einführung des neuen Treibers gibt es nun eine spezielle Unterstützung für die meistgespielten PhysX-beschleunigten Spiele von GeForce-Gamern, sodass diese nun die volle Leistung der GeForce RTX 50er-Serie nutzen können. Das entspricht der bestehenden PhysX-Unterstützung für GPUs der vorherigen Generation.

Diese Spiele werden vom Treiber optimiert:

Battlefield 6 : Winter Offensive : EAs Battlefield 6 ist das ultimative Totalwar-Erlebnis. Am 9. Dezember erscheint das Winter Offensive-Update für Battlefield 6 mit einer neuen Karte, einem neuen Modus und einer neuen Waffe. Gekämpft wird in den Straßen von Brooklyn bei Minustemperaturen. Spieler müssen Wärmezonen aufsuchen, um im zeitlich begrenzten Ice Lock-Event einen Gesundheitsverlust zu verhindern, gegen andere Teams in der zeitlich begrenzten Ice Lock Gauntlet-Variante antreten und die neue Eiskletter-Nahkampfaxt freischalten, um ihr Arsenal zu erweitern. Anschließend können sie sich ins Portal begeben, wo neue Inhalte zu benutzerdefinierten Karten und Modi hinzugefügt werden können, um neue, einzigartige Erlebnisse zu schaffen. Battlefield 6 unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA und NVIDIA Reflex und bietet GeForce RTX-Spielern das ultimative Erlebnis. Bei 4K und Ultra-Einstellungen multiplizieren DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution die Bildraten von Battlefield 6 auf GeForce RTX 50 Series-Grafikkarten um durchschnittlich das 3,8-Fache und ermöglichen so Gameplay mit bis zu 460 Bildern pro Sekunde auf Desktop-PCs und 310 Bildern pro Sekunde auf GeForce RTX 50 Series-Laptop-Grafikkarten. Für das bestmögliche Erlebnis auf allen Karten und in allen Modi von Battlefield 6 sollte der neueste GeForce Game Ready-Treiber heruntergeladen und installiert werden.

Call of Duty: Black Ops 7: Der neue Treiber ist ein Update für Spieler von Call of Duty: Black Ops 7, das die Präzision von DLSS Ray Reconstruction verbessert und das Spielerlebnis optimiert.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.