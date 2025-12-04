MMO-Shooter PIONER startet letzte Beta vor Release am 16. Dezember

GFA Games gibt Spielern ab heute bis zum 9. Dezember eine letzte Möglichkeit, ihren MMO-Shooter PIONER zu testen, bevor das Spiel am 16. Dezember in den Early Access startet.

Spieler können dem finalen Open Beta Test über die Steam-Seite beitreten.

Die offene Beta bietet folgende Inhalte:

Die gesamte Story-Kampagne

Neue Orte: erkundet Middlelands, Mushroom Plain und andere Gebiete

Herausforderndere Raids

TDM mit mehreren Spiel-Modi

Ein neues Video wurde heute veröffentlicht, bei dem Spieler eine Tour über die Tartarus Insel machen – ein Ort, so gefährlich wie schön, voller postapokalyptischer Landschaften.

PIONER erscheint im Steam Early Access am 16. Dezember 2025. Spieler können das Spiel ihrer Wunschliste auf Steam hinzufügen, um immer alle Neuigkeiten zu erhalten und als erstes die gefährliche Welt erkunden zu können. Das Release-Datum für die Konsolenversion wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Mehr Informationen zu PIONER gibt es auf der Website.