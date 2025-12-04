FIFAe World Cup 2025™ beginnt am 10. Dezember in Riad, Saudi-Arabien

Konami Digital Entertainment B.V. (Konami) kündigt den FIFAe World Cup 2025™ mit eFootball™ an. Das offizielle eSports-Turnier beginnt am 10. Dezember in Riad, Saudi-Arabien, und wird von der FIFA® vor Live-Publikum ausgetragen und weltweit live übertragen.

Dieses Jahr findet das Turnier zum zweiten Mal statt. An den Vorrunden beteiligten sich insgesamt 90 Länder und Regionen mit einer Rekordzahl von 16,51 Millionen Teilnehmern.

Die offizielle Website von eFootball™: https://www.konami.com/efootball/en-us/

FIFAe World Cup 2025™ ist eine offizielle eSports-Weltmeisterschaft, die gemeinsam von Konami Digital Entertainment Co., Ltd. und der Fédération Internationale de Football Association (FIFA®) veranstaltet wird. In diesem Jahr haben sich 12 nationale Vertreter in regionalen Qualifikationsrunden durchgesetzt und werden nun in den Konsolen- und Mobile-Kategorien um die höchsten Auszeichnungen des Turniers kämpfen und zum Champion gekrönt werden.

Auf der Konsole werden die Matches im 2v2-Format ausgetragen, wobei die Spieler in Dreierteams antreten, während die Mobile-Kategorie im 1v1-Format gespielt wird. In beiden Gruppen treten Spieler aus 12 verschiedenen Ländern an, die sich zunächst in einer Gruppenphase und einer K.o.-Phase qualifizieren müssen, bevor sie im Finale gegeneinander antreten.

Zur Feier des Turnierstarts können die Fans an einer eFootball™-Kampagne teilnehmen und kostenlose, besondere Items erhalten. Wenn sie sich während des Kampagnenzeitraums anmelden, werden sie mit verschiedenen Preisen belohnt. Zusätzlich erhalten sie jeden Tag einen Spielerartikel aus einer speziell zusammengestellten Spielerliste. Die Fans können auch an einem Squad Challenge Event teilnehmen, bei dem sie für das Bewältigen von Herausforderungen mit bestimmten Regeln mit verschiedenen Items belohnt werden. Der Kampagnenzeitraum läuft vom 4. bis zum 18. Dezember.

Zeitgleich zu dieser Kampagne wurde ein neues Spiel-Update eingeführt, um die Spielbalance anzupassen und verschiedene Funktionen und Spielelemente hinzuzufügen, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Eine neue Funktion analysiert die Tendenzen der Spieler im Spiel und fügt „Echtzeit-Ratschläge” hinzu, bei der Spieler und Trainer in Echtzeit Feedback geben, das als Anregung für taktische Verbesserungen dienen kann.

Eine weitere Funktion ist die „Spielstil-Analyse“, die die Ergebnisse der letzten 10 PvP-Matches jedes Users zusammenfasst und analysiert und seinen Spielstil anhand von Vergleichsdiagrammen und Daten im Vergleich zu Usern der Divisionen 1 bis 4 visualisiert.

Mit diesem Update wird auch Ronald Koeman mit der „Kombinationsspiel”-Funktion eingeführt. Ronald Koeman verfügt über die „Zuspiel ins Zentrum A”-Kombinationsspiel-Funktion, bei der der „Kernspieler” im Ballbesitz ist und der „Schlüsselspieler” aktiv auf das Tor zuläuft, um Flanken zu schlagen. Durch die Aktivierung dieser Kombinationsspiel-Funktion wird die Genauigkeit von hohen und niedrigen Flanken sowie von direkten Schüssen aus Pässen vom „Kernspieler“ zum „Schlüsselspieler“ erhöht. Legendäre Spieler-Items wie „Epic: David Beckham“ und „Epic: Jan Koller“ erfüllen die Aktivierungsbedingungen und sind nun vom 4. bis zum 11. Dezember im Spiel verfügbar.

Weitere Funktionen und Verbesserungen sind:

„Automatische Steuerung“, wodurch die KI die Kontrolle übernimmt, wenn der Benutzer nicht aktiv spielt.

Anpassungen der Geschwindigkeit und Beschleunigung für Verteidiger, um die extremen Unterschiede gegenüber schnellen Spielern zu verringern. Die Beschleunigung in den späteren Phasen eines Spiels bei nachlassender Ausdauer wurde ebenfalls optimiert, damit Spieler mit nachlassender Ausdauer ihre Reaktionsgeschwindigkeit auch bei reduzierter Ausdauer beibehalten können.

Änderungen am Parameter „Defensive Wahrnehmung“, sodass Verteidiger mit hoher „Defensiver Wahrnehmung“ nun auch bei geringerer „“Beschleunigung“ besser mit ihren Gegnern mithalten können.

Über die Viewing Page von „eFootball™“ können sich eSport-Fans und eFootball-Spieler die Übertragungen der Konsolen- und Mobile-Wettbewerbe anschauen, um bis zu 2.500 eFootball™-Punkte zu sammeln.

Tag 1-3

Konsole / Mobile: https://e-football.konami.net/fifae_world_cup/2025/en/

Zuschauer Belohnung: 500 eFootball™ Punkte

Tag 4: Finale

Konsole: https://www.youtube.com/live/BAEoA5Zncwk

Zuschauer Belohnung: 1,000 eFootball™ Punkte

Mobile: https://www.youtube.com/live/yQC99d8lxss

Zuschauer Belohnung: 1,000 eFootball™ Punkte