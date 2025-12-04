Metroid Prime 4: Beyond – Samus Arans neue Mission startet heute

Gestrandet auf einem fremden Planeten muss die Kopfgeldjägerin ihr gesamtes Arsenal an Fähigkeiten und Waffen nutzen, um einen Weg nach Hause zu finden.

Samus Aran begibt sich ab heute auf eine gefährliche Expedition in Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition für Nintendo Switch 2 und Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch.

Nach einer Explosion im Kampf mit dem skrupellosen Kopfgeldjäger Sylux findet sich Samus inmitten eines uralten Dschungels auf dem fremden Planeten Viewros wieder. Dort begegnet sie den Lamorn, einem uralten außerirdischen Volk, das eine besondere Aufgabe für Samus bereithält. Um dieser nachzukommen, erhält sie neue Psy-Fähigkeiten. Diese erlauben es ihr, verschiedene Mechanismen zu bedienen und so Zugang zu zuvor unzugänglichen Bereichen zu erhalten, die Flugbahn aufgeladener Schüsse zu verändern und vieles mehr.

Ausgestattet mit ihren neuen Kräften gilt es, die feindselige Welt des geheimnisvollen Planeten und dessen Geheimnisse zu erkunden. Dazu muss Samus durch labyrinthische Umgebungen navigieren, sich den hier beheimateten, bedrohlichen Kreaturen stellen und ihre Fähigkeiten verbessern. Mehrere Soldatinnen und Soldaten der Galaktischen Föderation wurden ebenfalls nach Viewros transportiert und unterstützen Samus bei ihrer Mission, einen Weg nach Hause zu finden.

Außerdem erhält Samus im Laufe des Abenteuers ein Fahrzeug namens Vi-O-La. Mit dieser fortschrittlichen Maschine kann sie große Strecken auf dem Planeten zurücklegen und gegen feindselige Kreaturen kämpfen, indem sie Gebrauch von Vi-O-Las einzigartigen Waffen macht.

Spieler:innen von Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition erhalten zudem Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie den Maus-Modus, wodurch sie ihre Joy-Con 2-Controller wie eine Maus benutzen und Samus präzise steuern können. Zudem können sie das Abenteuer in höherer Auflösung, mit schnellerer Bildfrequenz und mit HDR-Unterstützung1 für lebendigere Farben erleben. Auch stehen ihnen, je nach eigener Präferenz, zwei verschiedene Anzeigemodi zur Verfügung: Im Qualitätsmodus, der im TV-Modus2 eine Auflösung von bis zu 4K und im Handheld-Modus 1080p unterstützt, liegt die Bildrate bei 60 fps. Der Leistungsmodus bietet eine Bildrate von bis zu 120 fps bei einer Auflösung bis zu 1080p (TV-Modus) und 720p (Handheld-Modus).

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Spiels erscheint heute auch die amiibo-Figur Sylux (Metroid Prime 4: Beyond). Zwei weitere amiibo aus der Metroid Prime 4: Beyond-Kollektion, Samus (Metroid Prime 4: Beyond) und Samus & Vi-O-La (Metroid Prime 4: Beyond), sind bereits seit dem 6. November bei ausgewählten Händlern und im My Nintendo Store erhältlich.

Kann Samus das Mysterium von Viewros lüften und die Heimreise antreten? Das zeigt sich ab heute in Metroid Prime 4: Beyond.

1 Beim Spielen im TV-Modus wird ein HDR-kompatibler Bildschirm benötigt.

2 Es wird ein Fernsehgerät benötigt, das diese Auflösung unterstützt.