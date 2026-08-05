Crimson Moon erscheint am 1. September für PC, PS5 und Xbox Series X|S

ProbablyMonsters hat den Veröffentlichungstermin und die Preise für das Gothic-Action-RPG Crimson Moon bekannt gegeben. Neben der Standardfassung erscheint eine Deluxe Edition mit kosmetischen Inhalten und einer später geplanten Erweiterung.

Das von ProbablyMonsters entwickelte Crimson Moon erscheint am 1. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die PC-Version wird über Steam und den Epic Games Store angeboten. Der reguläre Verkaufspreis beträgt auf allen Plattformen 19,99 Euro.

Parallel dazu ist eine Deluxe Edition für 29,99 Euro geplant. Diese enthält das Ceremonial Armor Set, den kosmetischen Waffengegenstand Axe of the Gods sowie eine noch nicht näher vorgestellte Erweiterung, die erst nach der Veröffentlichung des Hauptspiels erscheinen soll.

Kämpfe allein oder im Koop-Modus

Crimson Moon ist ein Action-Adventure-RPG, dessen Schauplätze von der Gotik und der Hochrenaissance inspiriert sind. Spieler übernehmen die Rolle eines Nephilim, eines Hybriden aus Mensch und Engel, der die von übernatürlichen Kreaturen belagerte Stadt Gildenarch verteidigen soll.

Das Spiel setzt auf wiederholbare Missionen, Nahkämpfe, übernatürliche Fähigkeiten und eine fortlaufende Charakterentwicklung. Die Einsätze können allein oder gemeinsam im Koop-Modus absolviert werden. Wer drei Bezirke von Gildenarch nacheinander abschließt, tritt gegen einen Weltboss an. Nach dem Sieg über alle drei Weltbosse wird der abschließende Endgegner freigeschaltet.

Metal-Musiker steuern Musik für Bosskämpfe bei

Für die vier großen Bossbegegnungen entstehen eigene Musikstücke. Das interne Musikteam unter der Leitung von Hauptkomponist Chris Wilson und Musikmanager Steve Pardo arbeitet dafür mit HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor und Ricky Armellino zusammen.

ProbablyMonsters will vor der Veröffentlichung Ausschnitte aus den einzelnen Titeln über die sozialen Netzwerke des Studios vorstellen. Weitere Informationen bietet die offizielle Website von Crimson Moon. Das Spiel kann bereits über die offiziellen Store-Seiten auf die Wunschliste gesetzt werden.

Fakten zu Crimson Moon