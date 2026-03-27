Alle Ankündigungen von der Xbox Partner Preview

Die neue Xbox Partner Preview hat 19 kommende Third-Party-Spiele in den Fokus gerückt. Microsoft spricht von acht Weltpremieren und 14 Titeln, die direkt im Xbox Game Pass Ultimate erscheinen sollen.

Die neueste Ausgabe der Xbox Partner Preview hat einen breiten Überblick über kommende Third-Party-Titel für Xbox geliefert. Laut Microsoft wurden in dem rund 30-minütigen Showcase insgesamt 19 Spiele gezeigt, darunter acht erstmals präsentierte Titel. 14 der angekündigten Veröffentlichungen sollen zudem direkt im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Eröffnet wurde die Show mit Hunter: The Reckoning – Deathwish, einem neuen Ego-Actionspiel im World of Darkness-Universum. Den Abschluss bildete mit Artificial Detective ebenfalls eine Weltpremiere: Das Spiel setzt auf ein postapokalyptisches Szenario rund um einen Roboter-Detektiv und ein zurückgelassenes menschliches Kind. Ebenfalls neu vorgestellt wurde Alien Deathstorm, der nächste Shooter von Rebellion.

Zu den weiteren auffälligeren Ankündigungen zählen neue Einblicke in Stranger Than Heaven von RGG Studio, ein DLC für S.T.A.L.K.E.R. 2, sowie Xbox-Versionen von Hades II, Dispatch und Super Meat Boy 3D. Microsoft kündigte außerdem mit „Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven“ ein eigenes Zusatzformat an, das in der Nacht zum 7. Mai ausgestrahlt werden soll.

Mehrere Spiele erhielten im Rahmen der Präsentation bereits konkrete Zeitfenster oder Termine. Ascend to Zero soll am 13. Juli 2026 erscheinen, Grave Seasons am 14. August 2026 und Super Meat Boy 3D bereits am 31. März. Für Hades II wurde der 14. April genannt. Andere Titel wie Artificial Detective, Moosa: Dirty Fate oder Hunter: The Reckoning – Deathwish sind dagegen erst für 2027 vorgesehen.

Insgesamt setzt die neue Xbox Partner Preview vor allem auf eine Mischung aus Weltpremieren, Game-Pass-Ankündigungen und Updates zu bereits bekannten Projekten. Weitere Details zu einzelnen Spielen, Preisen oder finalen Veröffentlichungsterminen liegen in mehreren Fällen noch nicht vor.

Faktenüberblick

Event: Xbox Partner Preview

Xbox Partner Preview Umfang: 19 vorgestellte Spiele

19 vorgestellte Spiele Weltpremieren: 8

8 Game Pass Ultimate: 14 Titel zum Release angekündigt

14 Titel zum Release angekündigt Auffällige Spiele: Hunter: The Reckoning – Deathwish, Artificial Detective, Alien Deathstorm, Hades II, Dispatch, Super Meat Boy 3D, S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope DLC

Hunter: The Reckoning – Deathwish, Artificial Detective, Alien Deathstorm, Hades II, Dispatch, Super Meat Boy 3D, S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope DLC Zusatzformat: „Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven“ in der Nacht zum 7. Mai

Hier findet ihr die komplette Zusammenfassung mit allen Spielen.