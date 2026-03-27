Alien Deathstorm: Rebellion stellt neues Action-Horror-Game vor

Rebellion hat mit Alien Deathstorm ein neues First-Person-Action-Horror-Spiel angekündigt. Der Titel wurde bei der Xbox Partner Preview vorgestellt, soll 2027 erscheinen und ist für Xbox Series X|S, PC sowie PlayStation 5 geplant. Auch ein Start im Game Pass ist vorgesehen.

Rebellion hat mit Alien Deathstorm ein neues First-Person-Action-Horror-Spiel vorgestellt. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Xbox Partner Preview am 26. März 2026. Laut Xbox und Rebellion ist der Titel für 2027 geplant. Erscheinen soll das Spiel für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Zudem ist ein Start im Game Pass vorgesehen.

In Alien Deathstorm übernehmen Spieler die Rolle eines sogenannten Combat Engineers. Die Figur wird zu einer abgelegenen Kolonie auf einem fremden Planeten entsandt, nachdem der Kontakt dorthin abgebrochen ist. Rebellion und Xbox beschreiben den Charakter als speziell ausgebildeten Ersthelfer für Rettung, Schutz und technische Einsätze in Krisengebieten.

Schauplatz ist eine außerweltliche Siedlung, die von einem massiven Sturm verwüstet wurde und zugleich von feindlichen außerirdischen Kreaturen bedroht wird. Inhaltlich setzt das Spiel damit auf eine Mischung aus Shooter-, Survival- und Horror-Elementen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin, Preis oder weitergehende Details zum Spielablauf gibt es bislang noch nicht. Auf Steam und im PlayStation Store ist der Titel bereits gelistet.

Der Reveal-Trailer wurde parallel zur Vorstellung veröffentlicht. Weitere Informationen zu Alien Deathstorm sollen laut Rebellion zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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