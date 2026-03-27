The Expanse: Osiris Reborn erscheint im Frühjahr 2027

Owlcat Games hat für The Expanse: Osiris Reborn eine Closed Beta ab 22. April 2026 angekündigt. Zudem wurde im Rahmen der Xbox Partner Preview ein erster Gameplay-Trailer gezeigt. Der Release ist für Frühjahr 2027 geplant, auf Xbox soll das Spiel ab Tag eins im Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Owlcat Games hat für The Expanse: Osiris Reborn eine Closed Beta ab 22. April 2026 angekündigt. Zudem wurde im Rahmen der Xbox Partner Preview ein erster Gameplay-Trailer gezeigt. Der Release ist für Frühjahr 2027 geplant, auf Xbox soll das Spiel ab Tag eins im Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Owlcat beschreibt The Expanse: Osiris Reborn als storybasiertes Action-RPG im Universum von The Expanse. Im Mittelpunkt stehen Begleiter, Entscheidungen und Third-Person-Kämpfe. Spieler übernehmen die Rolle eines Söldners von Pinkwater Security, der die Ereignisse auf Eros überlebt und anschließend ein Team gegen Protogen und dessen Experimente zusammenstellen muss. Die Handlung spielt zwar im bekannten Setting der Bücher und der TV-Serie, erzählt aber eine eigenständige Geschichte.

Die Closed Beta beginnt am 22. April 2026 für Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Zugang erhalten laut offizieller Website Unterstützer, die das Miller’s Pack oder die Collector’s Edition über die offizielle Seite erwerben. Laut Owlcat soll die Beta bis zum Release des Spiels weiterlaufen und unter anderem Kämpfe, Bewegungen in Schwerelosigkeit sowie Erkundung und Dialoge auf einer abgelegenen Raumstation zeigen.

Ebenfalls bestätigt sind Versionen für Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Weitere Details zum finalen Umfang der Beta oder zu möglichen technischen Einschränkungen der Testfassung hat Owlcat bisher nur teilweise genannt.

Fakten

Entwickler / Publisher: Owlcat Games

Owlcat Games Closed Beta: ab 22. April 2026

ab 22. April 2026 Beta-Plattformen: Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Release-Zeitraum: Frühjahr 2027

Frühjahr 2027 Plattformen zum Release: Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Game Pass: ab Tag eins auf Xbox Game Pass Ultimate

Offizielle Links:

Offizielle Website zu The Expanse: Osiris Reborn