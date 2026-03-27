The Eternal Life of Goldman erscheint auch im Xbox Game Pass

The Eternal Life of Goldman erscheint zum Launch auch im Xbox Game Pass. Zudem ist ab sofort eine Demo für Xbox Series X|S verfügbar. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Xbox Partner Preview Showcase.

The Eternal Life of Goldman erscheint zum Launch auch im Xbox Game Pass. Zudem ist ab sofort eine Demo für Xbox Series X|S verfügbar. Das haben Weappy Studio und THQ Nordic im Rahmen des Xbox Partner Preview Showcase angekündigt.

Im Mittelpunkt der Ankündigung steht ein neuer Trailer, der die Fähigkeiten des Protagonisten Goldman und seines Gehstocks zeigt. Das handgezeichnete 2D-Plattformspiel setzt dabei auf klassische Sprungpassagen, Kämpfe und Umgebungsinteraktionen, bei denen der Stock nicht nur als Fortbewegungshilfe, sondern auch als Werkzeug und Waffe dient.

Neu bestätigt wurde vor allem die Veröffentlichung im Xbox Game Pass ab dem ersten Tag. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen eine spielbare Demo für Xbox Series X|S freigeschaltet. Diese kann bereits ausprobiert werden, während ein konkreter Release-Termin weiterhin nicht genannt wurde.

Entwickelt wird The Eternal Life of Goldman von Weappy Studio, als Publisher tritt THQ Nordic auf. Erscheinen soll das Spiel für PC, Nintendo Switch und PlayStation 5. Auf Xbox wird der Titel laut Ankündigung pünktlich zum Release über den Game Pass verfügbar sein. Weitere Details zum Veröffentlichungstermin liegen derzeit noch nicht vor.

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