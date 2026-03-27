S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erscheint im Sommer 2026

GSC Game World hat mit S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope die erste größere Story-Erweiterung für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl angekündigt.

Das Add-on soll im Sommer 2026 für PC, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming und PlayStation 5 erscheinen.

Mit Cost of Hope wird die Handlung von Heart of Chornobyl erweitert. Spieler übernehmen erneut die Rolle von Skif; die neue Story startet laut Ankündigung während des laufenden Spiels per Signal auf dem PDA. Inhaltlich rückt der Konflikt zwischen den Fraktionen Duty und Freedom in den Mittelpunkt.

Die Erweiterung soll zwei neue Gebiete bieten, darunter das Kernkraftwerk Tschornobyl sowie den sogenannten Iron Forest. Dazu kommen neue Quests, Aktivitäten, Waffen und Ausrüstung. GSC spricht von einer nichtlinearen Erweiterung mit mehreren Dutzend Stunden Spielzeit. Diese Angabe stammt aus der Ankündigung und lässt sich derzeit noch nicht unabhängig überprüfen.

Laut GSC ist Cost of Hope als mittleres Kapitel einer neuen DLC-Trilogie innerhalb der S.T.A.L.K.E.R.-Reihe geplant. Weitere Details zum zweiten Story-DLC sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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