EverSiege: Untold Ages ist jetzt auf Steam und Epic verfügbar

EverSiege: Untold Ages ist ab sofort für PC erhältlich. Tindalos Interactive und Dear Villagers veröffentlichen den Action-Strategie-Roguelite-Titel am 26. März 2026 auf Steam. Laut Ankündigung erscheint das Spiel zudem im Epic Games Store; ein Launch-Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht.

Tindalos Interactive und Dear Villagers haben EverSiege: Untold Ages veröffentlicht. Das PvE-Spiel ist seit dem 26. März 2026 für PC erhältlich. Auf Steam ist der Titel bereits gelistet, für den Start wurde außerdem ein neuer Launch-Trailer angekündigt.

Inhaltlich kombiniert EverSiege: Untold Ages Action-, Strategie- und Roguelite-Elemente. Spieler verteidigen die letzte menschliche Stadt Bastion, sammeln Upgrades im Verlauf eines Runs und bauen daraus unterschiedliche Charakter- und Taktik-Kombinationen. Laut Steam-Seite ist das Spiel solo sowie im Online-Koop für bis zu drei Personen spielbar.

Die Ankündigung verweist zudem auf Einflüsse aus klassischen Warcraft-III-Mods und MOBA-Elementen. Im Zentrum stehen wiederholbare Durchläufe mit wechselnden Herausforderungen, bei denen sowohl die eigene Figur als auch Bastion und die verfügbaren Truppen ausgebaut werden. Weitere Details zur Epic-Version, etwa zum Preis auf dieser Plattform, liegen derzeit noch nicht vor.

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