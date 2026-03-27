Marathon im Test

Alle gegen alle

Sobald wir das Tutorial hinter uns gebracht und die Einführung halbwegs verstanden haben, geht es direkt in die nächste Runde. Alleine oder mit bis zu zwei weiteren Spielern erkunden die drei unterschiedlichen Gebiete von Tau Ceti IV. Diese sind bevölkert von sogenannten UESC-Einheiten – Ki-Gegnern, die den Planeten für sich beanspruchen – sowie weiteren Gefahren wie Zecken, giftigen Pflanzen oder versteckten Sprengfallen. Und als wäre das nicht genug, streifen auch andere Runner über die Map, die in der Regel ebenfalls nicht gerade friedlich gesinnt sind.

Im Gegensatz zu Spielen wie Arc Raiders, in denen sich Spieler häufig gegen mächtige PvE-Gegner zusammenschließen, gilt in Marathon eine deutlich rauere Regel: Bewegt sich etwas vor der Waffe, wird es ausgeschaltet. In meiner gesamten Spielzeit hat mich kein einziger Spieler verschont oder einfach ziehen lassen. Überstehen wir unseren rund 25-minütigen Einsatz, dürfen wir die erbeutete Ausrüstung behalten und werden mit einer ordentlichen Portion Erfahrung belohnt. Sterben wir hingegen, verlieren wir kompromisslos alles, was wir dabei hatten. Tja – Extraction-Shooter eben.

Mit fortschreitendem Spielverlauf und abgeschlossenen Aufträgen schalten wir innerhalb der verschiedenen Fraktionen zudem Upgrades frei. So erhalten wir nicht nur neue Ausrüstung wie Waffen, Schilde oder Heilgegenstände, sondern können auch unsere Lagerkapazität erweitern, passive Fähigkeiten freischalten und den Marktplatz ausbauen. Das sorgt dafür, dass selbst unscheinbare Fundstücke plötzlich an Wert gewinnen.

Auch die Wahl unseres Runners spielt eine wichtige Rolle, denn jeder bringt von Haus aus eigene Fähigkeiten mit. Der Recon liefert beispielsweise mithilfe von Scans wertvolle Informationen, während der Assassin sich unsichtbar über die Map bewegen kann. Gerade im Team lohnt es sich, die Fähigkeiten aufeinander abzustimmen – so verschafft man sich schnell einen taktischen Vorteil gegenüber den meisten Gegnern.

Außerdem lassen sich die unterschiedlichen Runner – insgesamt stehen sieben unterschiedliche Charaktere zur Auswahl – sowie deren Ausrüstung umfassend verbessern. Waffen kommen mit verschiedenen Modifikationen und Seltenheitsstufen, dazu gesellen sich zahlreiche Schilde, Heilitems, Granaten und Rucksäcke. Darüber hinaus können wir Mods einsetzen, die unseren Runnern besondere Fähigkeiten verleihen oder ihre Werte verbessern. Je gefährlicher das Gebiet, desto größer ist auch die Chance auf wertvollen Loot – und entsprechend intensive Gefechte.

Für das Endgame arbeiten die Entwickler ebenfalls bereits an neuen Inhalten. Ein Beispiel ist die kürzlich hinzugefügte „Cryo Archive Zone“, die als ultimative Herausforderung gedacht ist. Dort warten stärkere Gegner, einige Rätsel und eine mysteriöse Entität, die zusätzlich für Druck sorgt. Die Zone ist nicht nur anspruchsvoll, sondern auch atmosphärisch hervorragend umgesetzt und wird von vielen Spielern in verschiedene Foren gelobt. Allerdings ist sie alles andere als zugänglich: Ohne ein eingespieltes Team, gute Ausrüstung und eine Portion Glück wird ein erfolgreicher Extract hier schnell zur Ausnahme.