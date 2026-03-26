Sudden Strike 5 stürmt am 23. April das Schlachtfeld

Sudden Strike 5 soll am 23. April 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Kalypso Media und Kite Games haben zudem den Vorverkauf gestartet. Angeboten werden eine Standard- und eine Deluxe-Ausgabe mit plattformspezifischen Boni.

Publisher Kalypso Media und Entwickler Kite Games haben den Release von Sudden Strike 5 für den 23. April 2026 angekündigt. Das Echtzeit-Taktikspiel im Zweiten Weltkrieg erscheint für PC über den Kalypso Store, für Xbox auf PC, Xbox Series X|S sowie für PlayStation 5.

Zur Vorbestellung stehen eine Standard Edition für 49,99 Euro und eine Deluxe Edition für 59,99 Euro bereit. Laut Pressemitteilung gibt es auf Xbox und PlayStation 5 einen Vorbesteller-Rabatt von 10 Prozent, auf PlayStation allerdings nur für PlayStation-Plus-Mitglieder. Für PC wird die Deluxe Edition im Kalypso Store mit einem Preis von 49,99 Euro angegeben.

Inhaltlich nennt Kalypso mehr als 300 historische Einheiten und Fahrzeuge aus den deutschen, sowjetischen und alliierten Streitkräften. Die Kampagne soll 25 Missionen umfassen und auf nichtlineare Einsätze mit mehreren Lösungswegen setzen. Genannt werden unter anderem Aufklärung, Sabotage und alternative Routen als spielerische Optionen.

Die Deluxe Edition enthält laut Ankündigung zwei exklusive PvP-Kartenvarianten, sechs Skin-Pakete mit mehr als 80 Fahrzeug-Tarnlackierungen sowie den Original-Soundtrack. Auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 soll Vorbestellern der Deluxe Edition außerdem ein Frühzugang von bis zu 72 Stunden offenstehen.

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