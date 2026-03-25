Shadow Tactics – Nintendo Switch 2 im Test

Das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Games galt lange als Spezialist für ein fast vergessenes Genre: die Echtzeit-Taktik. Dabei begann die Geschichte des Studios deutlich unspektakulärer. In den Anfangsjahren veröffentlichte das Team nämlich zunächst nur kleinere Mobile-Spiele, bevor 2014 mit The Last Tinker: City of Colors ein buntes Action-Adventure für PC und Konsolen folgte. Der internationale Durchbruch gelang jedoch erst zwei Jahre später mit Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Der Titel knüpfte an Klassiker wie Commandos an und brachte ein lange vernachlässigtes Genre eindrucksvoll zurück. Vor allem das präzise Leveldesign, vielfältige Lösungswege und die hohe spielerische Freiheit sorgten für Begeisterung bei Kritikern und Spielern gleichermaßen.

Auf diesem Erfolg baute Mimimi Games auf. Mit Desperados III übertrug das Studio das bewährte Spielprinzip in den Wilden Westen und verfeinerte das bekannte Gameplay konsequent weiter. Shadow Gambit: The Cursed Crew ging schließlich noch einen Schritt weiter und ergänzte das bekannte Konzept um übernatürliche Fähigkeiten sowie eine frei erkundbare Spielstruktur. Trotz durchweg positiver Kritiken und einer treuen Fangemeinde verkündete Mimimi Games im Jahr 2023 überraschend die Schließung des Studios. Als Gründe nannte das Team steigende Produktionskosten und die unsichere Finanzierung zukünftiger Projekte. Nach der Veröffentlichung der beiden Erweiterungen Yuki’s Wish und Zagan’s Ritual am 6. Dezember 2023 stellte das Studio endgültig den Betrieb ein.

Ganz von der Bildfläche verschwindet das Vermächtnis von Mimimi Games jedoch nicht. Publisher Daedalic Entertainment bringt mit Shadow Tactics: Blades of the Shogun und seine Erweiterung Aiko’s Choice erneut auf den Markt – diesmal für die Nintendo Switch 2.