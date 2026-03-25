Shadow Tactics – Nintendo Switch 2 im Test

Mit Shadow Tactics: Blades of the Shogun findet eines der erfolgreichsten modernen Echtzeit-Taktikspiele nun auch seinen Weg auf die Nintendo Switch 2. Der Titel des deutschen Studios Mimimi Games versetzt Spieler ins Japan der Edo-Zeit und setzt ganz genretypisch auf präzise Planung und weniger auf hektische Action. Dabei stellt sich vor allem die Frage. Wie gut lässt sich das anspruchsvolle Gameplay mit mehreren gleichzeitig steuerbaren Charakteren auf der neuen Nintendo-Hardware und deren Steuerungsmöglichkeiten umsetzen?
Das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Games galt lange als Spezialist für ein fast vergessenes Genre: die Echtzeit-Taktik. Dabei begann die Geschichte des Studios deutlich unspektakulärer. In den Anfangsjahren veröffentlichte das Team nämlich zunächst nur kleinere Mobile-Spiele, bevor 2014 mit The Last Tinker: City of Colors ein buntes Action-Adventure für PC und Konsolen folgte. Der internationale Durchbruch gelang jedoch erst zwei Jahre später mit Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Der Titel knüpfte an Klassiker wie Commandos an und brachte ein lange vernachlässigtes Genre eindrucksvoll zurück. Vor allem das präzise Leveldesign, vielfältige Lösungswege und die hohe spielerische Freiheit sorgten für Begeisterung bei Kritikern und Spielern gleichermaßen.
Auf diesem Erfolg baute Mimimi Games auf. Mit Desperados III übertrug das Studio das bewährte Spielprinzip in den Wilden Westen und verfeinerte das bekannte Gameplay konsequent weiter. Shadow Gambit: The Cursed Crew ging schließlich noch einen Schritt weiter und ergänzte das bekannte Konzept um übernatürliche Fähigkeiten sowie eine frei erkundbare Spielstruktur. Trotz durchweg positiver Kritiken und einer treuen Fangemeinde verkündete Mimimi Games im Jahr 2023 überraschend die Schließung des Studios. Als Gründe nannte das Team steigende Produktionskosten und die unsichere Finanzierung zukünftiger Projekte. Nach der Veröffentlichung der beiden Erweiterungen Yuki’s Wish und Zagan’s Ritual am 6. Dezember 2023 stellte das Studio endgültig den Betrieb ein.
Ganz von der Bildfläche verschwindet das Vermächtnis von Mimimi Games jedoch nicht. Publisher Daedalic Entertainment bringt mit Shadow Tactics: Blades of the Shogun und seine Erweiterung Aiko’s Choice erneut auf den Markt – diesmal für die Nintendo Switch 2.
Shadow Tactics: Blades of the Shogun
In Shadow Tactics: Blades of the Shogun steht nicht schnelle Action, sondern sorgfältige Planung im Mittelpunkt. Als Spieler übernehmet ihr die Kontrolle über ein fünfköpfiges Spezialistenteam, dessen Mitglieder jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die erst im Zusammenspiel ihre volle Stärke entfalten. Ninja Hayato agiert schnell und lautlos, erledigt Gegner aus dem Hinterhalt oder mit Wurfsternen aus der Distanz, während Samurai Mugen zwar mehrere Feinde gleichzeitig ausschalten kann, dabei jedoch deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die junge Diebin Yuki setzt auf Fallen und Ablenkungsmanöver, Aiko nutzt Verkleidungen, um Gegner zu täuschen, und Scharfschütze Takuma greift aus sicherer Entfernung ein, ist dafür aber nur eingeschränkt mobil. Diese unterschiedlichen Fähigkeiten bilden das taktische Fundament des Spiels und verlangen vom Spieler, jede Situation genau zu analysieren und sorgfältig zu planen. Offene Konfrontationen enden meist schnell im Scheitern, weshalb präzises Timing und koordinierte Aktionen entscheidend sind.
Die Missionen überzeugen durch weitläufige, detailreiche Levels, die zahlreiche Lösungswege eröffnen. Unterschiedliche Gegner mit variierenden Sichtfeldern und Verhaltensmustern zwingen dazu, die Umgebung genau zu beobachten und jede Bewegung abzuwägen. Höhenunterschiede, Versteckmöglichkeiten in Büschen oder alternative Zugänge erweitern zusätzlich die taktischen Optionen. Shadow Tactics überzeugt mit einer stimmungsvollen Präsentation des feudalen Japans, abwechslungsreichen Schauplätzen und einer passenden musikalischen Untermalung. Das Ergebnis ist ein durchdachtes Taktikspiel mit hoher spielerischer Freiheit, das Geduld, Planung und präzises Vorgehen konsequent belohnt. Unser ausführliches Review findet ihr hier.
Aiko’s Choice
Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice erweitert das Hauptspiel um eine eigenständige Geschichte rund um die Kunoichi Aiko, die sich mit ihrer Vergangenheit und einer ehemaligen Mentorin konfrontiert sieht. Spieler übernehmen erneut die Kontrolle über mehrere bekannte Charaktere und müssen deren Fähigkeiten präzise kombinieren, um stark bewachte Areale zu infiltrieren und Gegner lautlos auszuschalten. Bereits zu Beginn wird deutlich, dass die Erweiterung keine Kompromisse beim Schwierigkeitsgrad eingeht: Schwer gepanzerte Samurai, dicht platzierte Gegner und komplexe Level verlangen sorgfältige Planung und exaktes Timing. Wer unvorsichtig agiert oder Lärm verursacht, sieht sich schnell von einer Überzahl an Feinden umringt. Die drei umfangreichen Hauptmissionen werden durch kleinere Zwischenabschnitte ergänzt und führen durch abwechslungsreiche Schauplätze, die unterschiedliche Herangehensweisen erlauben. Das Gameplay bleibt dem Hauptspiel treu: Neue Fähigkeiten gibt es nicht, stattdessen setzen die Entwickler auf ausgeklügeltes Leveldesign und kreative Lösungswege, die zum Experimentieren einladen.
Die Erweiterung richtet sich vor allem an erfahrene Spieler des Hauptspiels, da der Schwierigkeitsgrad von Beginn an hoch ist und präzises Vorgehen belohnt. Trotz des überschaubaren Umfangs überzeugen die Missionen durch ihre Komplexität und Vielfalt, wodurch Aiko’s Choice die bekannten Stärken von Shadow Tactics konsequent fortführt. Anspruchsvolle Stealth-Mechaniken, mehrere Lösungswege und ein stimmungsvolles Japan-Setting sorgen dafür, dass die Erweiterung vor allem Fans des Genres langfristig motiviert. Unser ausführliches Review findet ihr hier.
Neu für Nintendo-Switch 2
Die Nintendo Switch 2-Version von Shadow Tactics: Blades of the Shogun setzt in erster Linie auf technische Verbesserungen und zusätzliche Komfortfunktionen, ohne dabei das bewährte Gameplay zu verändern. Das macht sich besonders bei der Präsentation bemerkbar: Während das Spiel im Handheld-Modus in nativen 1080p läuft, wird im Dock-Betrieb eine Auflösung von bis zu 4K erreicht. Dadurch profitieren sowohl Charaktermodelle als auch die detailreichen Umgebungen von einer deutlich höheren Bildschärfe. Bei der Performance bleibt das Spiel hingegen auf 30 Bilder pro Sekunde limitiert. Diese Entscheidung fällt im Spielbetrieb jedoch kaum negativ ins Gewicht, da das entschleunigte, taktische Gameplay keine höheren Frameraten zwingend erfordert. Deutlich spürbarer sind dagegen die verkürzten Ladezeiten. Dank der neuen SSD-Architektur der Switch 2 werden Missionen innerhalb weniger Sekunden geladen, was den Spielfluss merklich verbessert.
Die wichtigste Neuerung betrifft jedoch die Steuerung: Erstmals unterstützt Shadow Tactics auf Konsole eine native Mausfunktion über die neuen Joy-Cons der Switch 2. Gerade bei einem taktischen Spiel mit mehreren gleichzeitig steuerbaren Figuren sorgt diese Option für eine deutlich präzisere Kontrolle und kommt dem ursprünglichen PC-Spielgefühl sehr nahe.
Zusammenfassung
FAZIT
Auch fast ein Jahrzehnt nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung beweist Shadow Tactics: Blades of the Shogun, dass gutes Spieldesign zeitlos ist. Eigentlich sollte es nur eine kurze Testrunde werden, doch die Switch-2-Version entfachte sofort wieder meine Leidenschaft für das Genre der Echtzeit-Taktikspiele. Der Titel zieht einen so schnell in seinen Bann, dass aus einer kurzen Session fast zwangsläufig ein stundenlanger Spieleabend wird. Besonders der Handheld-Modus erweist sich dabei als großer Mehrwert, da sich das anspruchsvolle, taktische Gameplay gut für kurze wie auch längere mobile Sessions eignet. Zwar sind dem Titel sein Alter in einigen Bereichen der Präsentation anzusehen, dennoch überzeugt die Umsetzung auf Nintendos neuer Hardware mit einer stabilen technischen Grundlage und einigen netten Komfortverbesserungen. Damit bleibt Shadow Tactics: Blades of the Shogun auch auf der Nintendo Switch 2 ein herausragender Vertreter des Genres und eine klare Empfehlung für alle Fans.