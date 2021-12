Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice im Test

Auch wenn Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice eine Stand-Alone Erweiterung ist, die man ohne Vorkenntnisse von Shadow Tactics: Blades of the Shogun spielen kann, macht das wenig Sinn. Man wird nicht nur (nach einer kurzen Einleitung) mitten in die Geschichte geworfen, auch der Schwierigkeitsgrad ist nichts für Anfänger. Bereits in der ersten Mission seid ihr auf der Flucht in einem japanischen Dorf voller feindlicher Soldaten, die euch suchen. Neben einfachen Soldaten sind darunter auch einige schwer gepanzerte Samurai, die ihr nicht so einfach ausschalten könnt. Es fangt also gleich ordentlich schwierig an, nichts für Anfänger, selbst wenn immer wieder kurze Erklärungen wesentlicher Spielmechaniken eingeblendet werden. Nachdem man jedoch gleich von Beginn an Zugriff auf drei Helden mitsamt ihren jeweils fünf Spezialfähigkeiten hat, helfen euch die Hilfstexte auch nur bedingt weiter. Um Erfolg zu haben, sollten die Spezialfähigkeiten nämlich geschickt – am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt – eingesetzt werden.

Wir springen von Hausdach zu Hausdach, stürzen uns vom Dach auf Feinde, oder klettern doch lieber an einer Leiter hinunter, weil unsere Rüstung uns zu ungelenk zum Springen macht. Wenn wir nicht darauf achten, keinen Lärm zu machen und unentdeckt zu bleiben, haben wir schnell dutzende Feinde am Hals, gegen die wir nur schwer gewinnen können. Feinde entfernt man am besten einer nach dem anderen. Sobald auch nur einer unserer Helden stirbt, ist das Spiel zu Ende (und wir können hoffentlich den kurz zuvor abgespeicherten Spielstand laden). Unsere Gegner sind recht effektiv. Abgesehen davon, dass sie immer entlang der selben Routen patrouillieren, kämpfen sie ziemlich gut und können uns mit nur einem Schuss töten.