Entwicklervideo zu Lords of the Fallen II stellt Umbral vor

CI Games zeigt neues Entwicklervideo zu Lords of the Fallen II und dem überarbeiteten Umbral

CI Games hat ein neues Entwicklervideo zu Lords of the Fallen II veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das überarbeitete Umbral-Reich, das im Nachfolger eine größere und aggressivere Rolle spielen soll. Grundlage für Aufbau und Tonalität sind die Gamers.at-Redaktionsrichtlinien. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

CI Games hat eine neue Ausgabe der Entwicklerreihe „Lifting the Veil“ veröffentlicht und darin weitere Einblicke in Lords of the Fallen II gegeben. In der rund 37 Minuten langen Folge sprechen Chief Creative Officer Ryan Hill, Game Director James Lowe, Lead Systems Designer Daniel Regan und Producer Alex Harkin über die Neuausrichtung des Umbral-Reichs.

Laut Studio wird die aus dem Vorgänger bekannte Dual-Realm-Mechanik im Nachfolger zu einer deutlich stärkeren Systemkomponente ausgebaut. Umbral soll nicht mehr nur als alternative Ebene dienen, sondern aktiver in die Spielwelt eingreifen. Die Welt der Lebenden und die Welt der Toten sollen dabei stärker miteinander verschmelzen, was sowohl beim Erkunden als auch in Kämpfen spürbar werden soll.

Zu den angekündigten Änderungen zählen stärker variierende Umbral-Umgebungen, eine überarbeitete Bedrohungsdynamik ohne linearen Timer sowie neue Gegnertypen, die sich teils weiterentwickeln können. Zudem soll das Reich der Toten stärker für Story-Momente und Levelgestaltung genutzt werden.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt die Mitteilung nicht. CI Games spricht von einem Release noch in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Zudem ist das Spiel laut Publisher bereits auf die Wunschliste setzbar. Weitere Details finden sich auf der offiziellen Webseite des Spiels.

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