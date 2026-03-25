Forza Horizon 6 startet mit DLSS 4 und neuer GeForce Game Ready-Treiber

Forza Horizon 6 unterstützte bei Veröffentlichung DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Darüber hinaus erscheint diese Woche Screamer mit DLSS 4 und Multi Frame Generation, am 31. März folgt Subliminal ebenfalls mit DLSS-Unterstützung.
Außerdem hat NVIDIA einen neuen GeForce Game Ready-Treiber veröffentlicht, der das Spielerlebnis in den neuesten Titeln mit DLSS, Raytracing, Pathtracing und NVIDIA Reflex optimiert. Der Treiber garantiert das optimale Spielerlebnis in einer Vielzahl von Titeln und Anwendungen. Weitere Informationen zum GeForce Game Ready-Treiber gibt es hier. Der neue GeForce Game Ready 595.97 WHQL-Treiber kann über die NVIDIA-App oder auf GeForce.com heruntergeladen werden.
Das sind die neuesten Titel mit RTX-Unterstützung:
- Forza Horizon 6: In Forza Horizon 6 von Playground Games und Xbox Game Studios entdecken Spieler in über 550 realen Fahrzeugen die atemberaubenden Landschaften Japans und werden beim Horizon Festival zur Rennlegende. Das Spiel bietet eine umfangreiche Kampagne voller Abenteuer und Festivalrennen, die sowohl solo als auch im Koop-Modus gespielt werden können. Forza Horizon 6 erschien am 19. Mai im PC Game Pass und in der Xbox-App über den Microsoft Store sowie auf Steam. Forza Horizon 6 auf dem PC bietet dank verbesserter Leistung 4K-HDR-Grafik mit Unterstützung für Ultrawide-Displays, unbegrenzte Bildraten, Raytracing-Reflexionen und Raytracing-Beleuchtung. Um sicherzustellen, dass GeForce RTX-Spieler mit höchster Leistung und Detailtreue durch Japan rasen und das Land erkunden können, wird Forza Horizon 6 zum Start DLSS 4 mit Multi Frame Generation bieten.
- Screamer: Überleben ist alles in Milestones neuem Titel Screamer. Die futuristische Stadt Neo Rey ist von Anime-Universen inspiriert. Screamer erscheint am 26. März auf PC. GeForce RTX-Spieler können ihre Bildraten mit DLSS 4 und Multi Frame Generation bereit fürs Rennen machen.
- Subliminal: Subliminal von Accidental Studios und Gone Shootin’ ist ein Psychohorror-Titel inspiriert von der urbanen Legende der Backrooms. In Subliminal gibt es keine Antworten, sondern nur Entscheidungen. Die Rätsel drehen sich um die Manipulation von Perspektive und Beleuchtung. Wird die Beleuchtung eines Bereichs verändert, kann sich der gesamte Raum wandeln. Da Licht in Subliminal eine so wichtige Rolle spielt, empfiehlt es sich, die Spieleinstellungen hochzudrehen und die hardwarebeschleunigten Raytracing-Effekte zu aktivieren. Um dabei eine hohe Bildrate zu gewährleisten, enthält Subliminal die gesamte Palette an DLSS-Technologien, einschließlich DLSS 4 mit Multi Frame Generation.
- Alan Wake Remastered: Mit überarbeiteten Texturen, Modellen, Effekten, Zwischensequenzen und vielem mehr hauchte Alan Wake Remastered dem von Kritikern gefeierten Spiel und seinen beiden Story-Erweiterungen bei seiner Veröffentlichung 2021 neues Leben ein. Zur Veröffentlichung unterstützte Alan Wake Remastered DLSS 2 Super Resolution, das später auf DLSS 3 Super Resolution aktualisiert wurde. Im Rahmen eines neuen Updates, das HDR und weitere Änderungen hinzufügt, nutzt Alan Wake Remastered nun DLSS 4.5 Super Resolution, wenn Spieler im Spiel den Performance- oder Balanced-DLSS-Modus wählen.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu neuen DLSS-Titeln und dem GeForce Game Ready-Treiber.