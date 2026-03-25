Razer stellt Blade 16 (2026) mit Intel Core Ultra 9 und RTX 5080 vor

Razer aktualisiert das Blade 16 für 2026 mit neuer Intel-CPU, schnellerem LPDDR5X-Speicher und überarbeiteter Konnektivität. Das 16-Zoll-Notebook soll trotz sehr flachem Gehäuse mehr Leistung und längere Laufzeiten bieten und startet ab sofort ab 3.599,99 Euro.

Razer hat eine neue Version des Blade 16 angekündigt. Das 16-Zoll-Gaming-Notebook erhält für den Modelljahrgang 2026 unter anderem einen Intel Core Ultra 9 386H, LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit bis zu 9.600 MHz und GPUs der GeForce-RTX-50-Serie. Zum Marktstart wurde zunächst eine Variante mit GeForce RTX 5080, 32 GB RAM und einer UVP von 3.599,99 Euro genannt.

Laut Hersteller bleibt das Gerät mit 14,9 mm Bauhöhe und rund 2,14 kg das bislang dünnste Blade-Modell. Zum weiteren Ausbau zählen ein 16 Zoll großes QHD+-OLED-Display mit 240 Hz, VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 sowie Thunderbolt 5. Außerdem verbaut Razer ein überarbeitetes Sechs-Lautsprecher-System mit THX-Unterstützung. Einige Leistungs- und Effizienzvergleiche zum Vorgänger stammen direkt von Razer und wurden in der Mitteilung nicht unabhängig belegt.

Beim Prozessor setzt Razer auf den Intel Core Ultra 9 386H mit 16 Kernen und bis zu 4,9 GHz Turbo-Takt. Die integrierte NPU soll bis zu 50 TOPS für KI-Funktionen erreichen. Als maximale Speicherausstattung nennt das Unternehmen 64 GB LPDDR5X-9600. Bei der Grafik spricht Razer allgemein von Modellen der GeForce-RTX-50-Serie, zum Verkaufsstart wurde aber konkret nur eine Ausführung mit RTX 5080 und 16 GB VRAM genannt.

Für das Display nennt Razer eine Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln, 240 Hz sowie 100 Prozent DCI-P3-Abdeckung. Bei der Anschlussausstattung werden drei USB-3.2-Gen-2-Type-A-Ports, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und ein UHS-II-Kartenleser aufgeführt. Die Verfügbarkeit startet laut Mitteilung ab sofort exklusiv über Razer.com und in ausgewählten RazerStores. Weitere Konfigurationen oder regionale Details wurden zunächst nicht genannt.

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