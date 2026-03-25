Cthulhu: The Cosmic Abyss stellt Gameplay in neuem Trailer vor

Cthulhu: The Cosmic Abyss zeigt neue Spielmechaniken im Gameplay-Trailer

NACON und Big Bad Wolf haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Cthulhu: The Cosmic Abyss veröffentlicht. Das Video zeigt zentrale Spielmechaniken des narrativen Ermittlungs-Thrillers, der am 16. April 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

Im Mittelpunkt steht der Ermittler Noah, der gemeinsam mit seinem KI-Assistenten KEY in der versunkenen Stadt R’lyeh einer vermissten Expedition nachgeht. Laut Ankündigung führt ihn die Spur zu einer Mission des Bergbauunternehmens Ocean-I, die nach einer bedeutenden Entdeckung verschwunden ist.

Der Trailer stellt mehrere Systeme vor, die im Spielverlauf eine zentrale Rolle spielen. Dazu zählen die Analyse von Gegenständen zur Spurensuche, ein Sonar zum Aufdecken verborgener Wege und Hinweise sowie ein Archiv namens „Tresor“, in dem gefundene Dokumente und Spuren zusammenlaufen. Außerdem lassen sich Artefakte finden, mit denen Werkzeuge verbessert werden können.

Hinzu kommt ein Ressourcen- und Korruptionssystem: Analysen verbrauchen Energie, die über sammelbare Ressourcen wiederhergestellt werden muss. Wird dennoch ohne ausreichende Reserven weiter untersucht, steigt die Korruptionsanzeige. Diese soll laut Publisher Entscheidungen und Verlauf der Ermittlungen beeinflussen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist als narratives Ermittlungsspiel in Ego-Perspektive angelegt und orientiert sich am Lovecraft-Universum. Spielende übernehmen die Rolle eines Agenten der auf okkulte Fälle spezialisierten Behörde Ancile und untersuchen das Verschwinden eines Forschungsteams im Pazifik.

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