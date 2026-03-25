Project Motor Racing Update überarbeitet die Simulation grundlegend

Project Motor Racing erhält mit Update 2.0 die bislang umfangreichste Überarbeitung seit dem Start. Das Update verbessert unter anderem Fahrphysik, Benutzeroberfläche, Karrieremodus und Multiplayer, während mit dem Japanese GT500 Pack bereits das erste offizielle DLC angekündigt ist.

Mit Version 2.0 haben Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios ein umfassendes Update für Project Motor Racing veröffentlicht. Laut den Entwicklern betrifft die Überarbeitung nahezu alle zentralen Bereiche der Rennsimulation. Genannt werden unter anderem ein neu gestaltetes Interface, Anpassungen an Fahrverhalten und Reifenmodell sowie Änderungen an den Online-Systemen.

Die neue Benutzeroberfläche soll die Navigation durch Rennwochenenden, Fahrzeugauswahl und Fortschritt im Karrieremodus übersichtlicher machen. Hinzu kommen kontextbezogene Hinweise, die etwa Setups und Force-Feedback-Einstellungen besser erklären sollen. Bei der Fahrphysik wurden mehrere Fahrzeugklassen überarbeitet, um Grip-Verhalten, Bremsstabilität und Rückmeldung über Lenkrad oder Controller zu verbessern.

Auch der Multiplayer wurde ausgebaut. Das Update ergänzt laut Publisher unter anderem einen verbesserten Anti-Cheat-Schutz, überarbeitetes Sitzungsmanagement und ein neues License-Points-System für gewertete Online-Rennen. Ab dem 1. April soll Ranked Racing sämtliche Fahrzeugklassen umfassen, einschließlich der Inhalte des neuen DLCs.

Im Karrieremodus verspricht das Update eine klarere Progression und eine aufgewertete Präsentation mit neuen Rennmeldungen, Podiumszeremonien, Trophäen und zusätzlichen Sponsor-Integrationen. Darüber hinaus nennen die Entwickler grafische Optimierungen sowie Verbesserungen bei Performance und Stabilität.

Als erstes offizielles DLC erscheint am 31. März das Japanese GT500 Pack. Es bringt laut Publisher mehrere moderne GT500-Fahrzeuge, zusätzliche Modelle aus der JGTC-Ära sowie eine japanische Rennstrecke ins Spiel. Die Formulierung, es handle sich um die „erste Simulation überhaupt“ mit dieser Fahrzeugauswahl, wurde bislang nicht unabhängig verifiziert.

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