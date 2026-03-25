Razer kündigt Viper V4 Pro und Gigantus V2 Pro für kompetitives Gaming an

Mit der Viper V4 Pro und dem Gigantus V2 Pro hat Razer eine neue Maus samt passender Mauspad-Reihe vorgestellt.

Beide Produkte richten sich laut Hersteller an kompetitive Spieler und sollen vor allem bei Reaktionszeit, Präzision und Anpassbarkeit zulegen.

Razer hat mit der Viper V4 Pro eine neue kabellose Gaming-Maus sowie mit dem Gigantus V2 Pro eine überarbeitete Soft-Mauspad-Serie angekündigt. Das Unternehmen positioniert beide Produkte klar im E-Sport-Umfeld und verweist dabei auf eine Entwicklung mit Unterstützung von Profi-Spielern wie Lee „Faker“ Sang-hyeok und Nikola „NiKo“ Kovač.

Im Mittelpunkt der Ankündigung steht die Viper V4 Pro, die laut Razer unter anderem echtes 8.000-Hz-Polling im kabelgebundenen und kabellosen Betrieb, einen Focus Pro 50K Optical Sensor der dritten Generation sowie optische Schalter und ein optisches Scrollrad bietet. Das Gewicht gibt der Hersteller mit rund 49 Gramm in Schwarz und 50 Gramm in Weiß an. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 180 Stunden bei 1.000 Hz liegen.

Das Gigantus V2 Pro erscheint hingegen als neue Mauspad-Reihe mit fünf Abstufungen zwischen Kontrolle und Geschwindigkeit. Razer nennt hier die Varianten Max Control, Control, Balance, Speed und Max Speed. Je nach Version sollen sich Oberflächenstruktur und Schaumstoffhärte unterscheiden, um verschiedene Spielstile abzudecken. Zudem verspricht der Hersteller eine für optische Sensoren optimierte Oberfläche sowie ein rollbares Design für den Transport.

Preise und konkrete Veröffentlichungstermine nennt die vorliegende Mitteilung nicht. Weitere technische Details und Produktinformationen bietet Razer auf den offiziellen Seiten zur Viper V4 Pro und zum Gigantus V2 Pro.

Fakten im Überblick

Hersteller: Razer

Razer Produkte: Viper V4 Pro, Gigantus V2 Pro

Viper V4 Pro, Gigantus V2 Pro Kategorie: Kabellose Gaming-Maus, Soft-Gaming-Mauspads

Kabellose Gaming-Maus, Soft-Gaming-Mauspads Zielgruppe laut Hersteller: kompetitive Spieler und E-Sport-Profis

kompetitive Spieler und E-Sport-Profis Besonderheiten der Maus: 8.000 Hz Polling, Focus Pro 50K Sensor Gen-3, optische Schalter Gen-4

8.000 Hz Polling, Focus Pro 50K Sensor Gen-3, optische Schalter Gen-4 Besonderheiten der Mauspads: fünf Geschwindigkeitsabstufungen

fünf Geschwindigkeitsabstufungen Release: nicht konkret genannt

Preis und Verfügbarkeit

Razer Viper V4 Pro

179,99 € UVP

Ab sofort erhältlich auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern.

Razer Gigantus V2 Pro – Large (500 x 480 x 4 mm)

59,99 € UVP

Ab sofort erhältlich auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern.

Die Max‑Speed‑Variante des Razer Gigantus V2 Pro – Large wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.