Ubisoft bringt Rayman Legends Retold zur gamescom 2026

Ubisoft stellt auf der gamescom 2026 eine spielbare Version von Rayman Legends Retold vor. Daneben kehrt die Community Lounge mit Entwicklergesprächen und Livestreams zurück, während Morbid Metal in der Indie Arena Booth ausprobiert werden kann.

Ubisoft hat sein Programm für die gamescom 2026 vorgestellt. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht Rayman Legends Retold, das am Stand des Publishers erstmals öffentlich angespielt werden kann. Die Messe findet vom 26. bis 30. August 2026 in Köln statt, der Ubisoft-Stand ist von 27. bis 30. August für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Für die rund 20-minütige Anspielsession stehen 15 Couch-Koop-Stationen bereit. Die Demo umfasst den ersten Level, einen der neu hinzugekommenen Drachenritte sowie einen Musik-Level. Der Stand befindet sich in Halle 6.1 an den Plätzen CO11 und B010. Entwickelt wird die Neuinterpretation von Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan, unterstützt von mehreren weiteren Ubisoft-Studios und Pastagames.

Nach aktuellen Angaben erscheint Rayman Legends Retold am 1. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Das Spiel überarbeitet den 2013 veröffentlichten Plattformer unter anderem mit einer neuen Geschichte, dreidimensionaler Grafik, zusätzlichen Musik-Levels und einem weiteren Spielgebiet. Couch-Koop wird mit bis zu vier Personen unterstützt.

Community Lounge mit Talks und Livestreams

Ubisoft richtet außerdem erneut eine Community Lounge ein. Dort sind Aktivitäten, Entwicklergespräche und Live-Sessions zu Spielen wie Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Black Flag Resynced, The Division 2, Anno 117: Pax Romana und Rayman Legends Retold geplant. Das jeweilige Tagesprogramm wird vor Ort auf Bildschirmen angezeigt. Für einzelne Programmpunkte gelten abhängig vom behandelten Spiel Altersbeschränkungen.

Ausgewählte Sessions werden zwischen 26. und 29. August über die offiziellen Ubisoft-Kanäle auf Twitch und YouTube übertragen. Ubisoft nennt unter anderem Panels zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced, neue Informationen zu The Division 2 und Ankündigungen zu Anno 117: Pax Romana als Bestandteile des Programms.

Zusätzlich ist das vom Kölner Studio Screen Juice entwickelte Morbid Metal vom 26. bis 30. August in der Indie Arena Booth in Halle 10.2 spielbar. Bei dem von Ubisoft veröffentlichten Titel handelt es sich um ein Hack-and-Slash-Roguelite für PC.

Fakten zur gamescom-Präsenz von Ubisoft