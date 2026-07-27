S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erscheint am 20. August

Die erste große Story-Erweiterung für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erscheint am 20. August 2026 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Gleichzeitig veröffentlicht GSC Game World das kostenlose Update 2.0.

GSC Game World hat den Veröffentlichungstermin von S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope bekannt gegeben. Die Erweiterung führt die Geschichte von Skif fort und spielt parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels. Ausgangspunkt ist ein unbekanntes Signal, das der Protagonist über seinen PDA empfängt.

Konflikt zwischen Duty und Freedom

Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen den Fraktionen Duty und Freedom. Deren angespannte Beziehung droht endgültig zu zerbrechen und zieht Skif in eine neue Handlung hinein. Dabei sollen Spieler bislang nicht zugängliche Gebiete erkunden, neuen Verbündeten und Gegnern begegnen sowie zusätzliche Waffen finden.

Nach Angaben des Entwicklers umfasst die Erweiterung mehrere Dutzend Stunden an Inhalten. Entscheidungen sollen erneut Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte und die Zukunft der Zone haben. Zu den bereits bestätigten Schauplätzen gehören der Iron Forest und das Kernkraftwerk von Tschornobyl.

Kostenloses Update 2.0 erscheint gleichzeitig

Zeitgleich mit der Erweiterung erscheint das kostenlose Update 2.0 für alle Besitzer von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Geplant sind unter anderem der Wechsel auf eine neuere Version der Unreal Engine 5 sowie weitere Inhalte und technische Verbesserungen. Eine vollständige Übersicht der Änderungen liegt derzeit noch nicht vor.

Wunschlisten und Store-Seiten

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope kann bereits bei Steam, GOG, im Epic Games Store und im Microsoft Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Auf PlayStation verweist der Entwickler derzeit auf die Produktseite des Hauptspiels.

GSC Game World entwickelt das Spiel weiterhin während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das Studio verweist in diesem Zusammenhang auf die staatliche Hilfsinitiative United24.

Fakten zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope