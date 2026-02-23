Star Trek: Voyager – Across the Unknown im Test

Entscheidungen über Entscheidungen

Zu Beginn wählt ihr den Schwierigkeitsgrad. Adventure/Survival/Years of Hell stehen zur Auswahl, wobei die Verfügbarkeit von Ressourcen, der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe und Missionen sowie das Heimweh eurer Crew davon beeinflusst werden. Ihr übernehmt die Rolle von Captain Kathryn Janeway, die über die Voyager herrscht. Harry Kim, Tom Paris, B’Elanna, Tuvok und andere bekannte Crewmitglieder stehen euch zur Seite, als die Voyager während einer Missionen in den Badlands plötzlich 70.000 Lichtjahre durch das Weltall geschleudert wird und als Wrack im (prozedural generierten) Delta Quadranten wieder auftaucht. Werdet ihr von da jemals wieder zurück in eure Heimat kommen?

Hier beginnt das Spiel – ihr scannt die umliegenden Planeten auf Ressourcen – Deuterium, Duranium, Tritanium für Treibstoff, Reparaturen und Neukonstruktionen, fliegt dort hin und wählt dann aus mehreren Optionen eure Aktion. Sicherer aber mit geringerem Ertrag, riskanter aber mit potentiell höherem Ertrag? Die Wahl liegt bei euch. Die Voyager besteht aus unzähligen Stationen, vom Warpkern-Antrieb über Mannschaftsquartiere, Biolabore, Frachträume, dem Transportraum zum Beamen, Engineering, Krankenstation, Brücke, Schildgenerator, Torpedoraum, Shuttle, Holodeck, Kantine und vieles mehr – ihr entscheidet, welche Räume instandgesetzt oder neu gebaut werden und wie in den einzelnen Stationen gearbeitet wird. Notfallrationen oder volle Mahlzeiten? Was soll erforscht werden? Wo werden eure Bautrupps eingesetzt?

Bei den Missionen außerhalb der Voyager wählt ihr zuerst die (bis zu drei) Crewmitglieder, beamt sie zum Ziel und entscheidet dann aufgrund der Rückmeldungen eurer Crewmitglieder, wie sie vorgehen sollen. Dabei wird euch immer angezeigt, wie hoch das Risiko ist und danach wird das Ergebnis „ausgewürfelt“. Der Fortschritt wird mit Text und kleinen Bildern angezeigt. Nach mehreren Entscheidungen sind die meisten Missionen auch schon wieder vorbei und eure (überlebenden) Crewmitglieder wieder auf der Voyager.

Ihr achtet auf Nahrung, Treibstoff, Batterielevel, die Moral eurer Crew, erforscht neue Technologien und verbessert die (anfangs völlig zerstörte) Voyager immer weiter, während ihr Sektor um Sektor des Delta-Quadranten erforscht, Gegner in hektischen Weltraumgefechten mit Laser und Torpedos bekämpft (ihr gebt die Befehle, eure Crew führt sie in Echtzeit aus) und kleine Teams auf Missionen außerhalb der Voyager schickt. Trefft Borg, Klingonen und weitere Rassen… und hofft, dass das Spiel nicht in eine Soft-Lock Situation gerät, in dem ihr nichts tun könnt als in das Hauptmenü zurückzukehren. Das ist mir während meinem Test leider 2x passiert. Nachdem aber regelmäßig automatisch gespeichert wird, ist das zwar nervend, aber kein Weltuntergang.