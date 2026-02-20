DON’T NOD präsentiert neuen Gameplay-Trailer für Aphelion

Der französische Entwickler und Publisher DON’T NOD hat auf dem Convergence Showcase einen neuen Trailer für Aphelion, das kommende Third-Person-Action-Adventure, das im Frühjahr 2026 erscheinen soll, präsentiert.

Dieser Gameplay-Deep-Dive zeigt mehr davon, was Ariane und Thomas auf Persephone erwartet: Anomalien, Gefahren, die während der Erkundung des Planeten auftauchen, eine unbekannte Einrichtung voller Fragen (und Blut) und weitere spannende Begegnungen mit der Nemesis.

Aphelion ist ein Sci-Fi-Action-Adventure am Rande des Sonnensystems. In der Rolle der ESA-Astronauten Ariane und Thomas erkunden die Spieler den unerforschten Planeten Persephone, lösen das Rätsel des Absturzes und versuchen gleichzeitig, in der furchterregenden Gegenwart einer feindlichen und unbekannten Lebensform zu überleben.

Aphelion erscheint im Frühjahr 2026 für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5. Das Spiel wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und am ersten Tag auf Game Pass verfügbar sein. Die Retail Edition für PlayStation 5 kann hier bereits vorbestellt werden.