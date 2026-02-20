Terrinoth: Heroes of Descent ist beim Steam Next Fest dabei

New Tales und Artefacts Studio freuen sich bekannt zu geben, dass Terrinoth®: Heroes of Descent, die erste Videospieladaption des gefeierten Descent-Universums, beim kommenden Steam Next Fest vertreten sein wird.

Spieler können während des Fests in die Welt von Terrinoth eintauchen und die spielbare Demo ausprobieren, die bereits jetzt auf Steam verfügbar ist.

Terrinoth®: Heroes of Descent bringt die legendäre Fantasy-Welt von Fantasy Flight Games, die von asmodee vertrieben wird, zum ersten Mal in ein Videospiel und verbindet Echtzeit-Erkundung mit tiefgehenden, rundenbasierten taktischen Kämpfen. Das Spiel ist sowohl für langjährige Tabletop-Fans als auch für Neulinge im Bereich taktischer Rollenspiele gedacht und kann solo oder im kooperativen Mehrspielermodus gespielt werden.

Was Spieler in der Demo erwartet:

Ein erster Einblick in die unruhigen Länder von Terrinoth

Strategische rundenbasierte Kämpfe, bei denen Positionierung und Teamwork entscheidend sind.

Ein Vorgeschmack auf die Handlung, die ein Jahr vor „Descent: Legends of the Dark“ spielt

Einzelspieler-Modus verfügbar (das Spiel wird bei Veröffentlichung auch im Koop-Modus spielbar sein)

Das Spiel erscheint im Frühjahr 2026 für PC, Mac, PlayStation®5 und Xbox Series X|S. Spieler können Terrinoth: Heroes of Descent auf Steam für PC und Mac, PlayStation®5 und Xbox Series X|S auf ihre Wunschliste setzen.