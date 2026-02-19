Cthulhu: The Cosmic Abyss stellt Gameplay in neuem Trailer vor

NACON und Big Bad Wolf veröffentlichen einen neuen Gameplay-Trailer von Cthulhu: The Cosmic Abyss. Das Video versetzt die Spielenden mitten in die Ermittlungen in einer scheinbar verlassenen Unterwasser-Bergbaustation.

Ab dem 23. Februar ist es möglich, bereits die Demo des Spiels während des Steam Next Fests auszuprobieren. Die Vollversion wird am 16. April 2026 auf PC und Konsolen erscheinen.

Der neue Trailer führt durch die bedrückenden Korridore der Bergbaustation Ocean-I, die der Charakter Noah verlassen vorfindet. Der Ort trägt die Spuren eines heftigen Kampfes und eines verheerenden Wahnsinns: Kratzspuren an den Wänden und seltsame, mit Blut gemalte Runen. Unbekannte organische Substanzen und ein abgetrennter Arm sind Hinweise, die auf gewalttätige und okkulte Ereignisse hindeuten. Um zu verstehen, was passiert ist, müssen die Spielenden ihren Verstand und die Fähigkeiten ihrer persönlichen KI namens KEY einsetzen.

Der Trailer hebt mehrere wichtige Mechanismen hervor:

Hinweisanalyse : KEY ist permanent mit der Datenbank von Ancile – der Behörde, für die Noah arbeitet – verbunden. Dadurch kann es die Funde von Noah vor Ort mit den Erkenntnissen anderer Ermittler aus früheren Fällen abgleichen. Durch die Analyse der Beweise kann KEY die Zusammensetzung von Materialien bestimmen, wodurch wiederum neue Frequenzen für sein Sonar freigeschaltet werden. Diese Frequenzen können dann verwendet werden, um Elemente mit einer ähnlichen Zusammensetzung aufzuspüren.

Das Sonar : Das Sonar ist ein Multitasking-Tool, das Noah dabei hilft, sich in schwach beleuchteten Bereichen zurechtzufinden und versteckte Wege zu entdecken. Eine weitere Funktion ermöglicht es ihm, Hinweise aufzuspüren, indem es sich auf bestimmte Frequenzen einstellt. Im Trailer verfolgt er Blutspuren durch die Station, um mehr über den Angriff auf das Personal der Ocean-I zu erfahren.

Objektmanipulation: Jedes Objekt kann ein Geheimnis bergen. Indem Beweise aus allen Blickwinkeln untersucht werden, können Noah und KEY zusätzliche Informationen und versteckte Hinweise aufdecken, die für den Fortgang ihrer Ermittlungen unerlässlich sind.

In Cthulhu: The Cosmic Abyss stellt jedes Kapitel ein Dilemma dar: Spielende wählen zwischen dem offensichtlichen, aber gefährlichen Weg, der Ihren Abstieg in den Wahnsinn beschleunigt, oder dem subtileren Weg, der eine gründliche Untersuchung erfordert, um die richtige Entscheidung zu treffen. Jede Entdeckung hat ihren Preis, und die eigenen Entscheidungen wirken sich direkt auf das Ende der Geschichte aus.

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist ein narratives Ermittlungsspiel, das vom Universum Lovecrafts inspiriert ist. In diesem Thriller aus der Ego-Perspektive schlüpfen Spielende in die Rolle von Noah, einem Agenten der Ancile. Ancile ist eine Behörde, die sich auf okkulte Angelegenheiten spezialisiert hat und untersucht das mysteriöse Verschwinden von Bergleuten im Herzen des Pazifischen Ozeans. Seine Nachforschungen führen ihn in die Tiefen des riesigen, labyrinthartigen Gefängnisses von R’lyeh, einer alten versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Der Protagonist und sein KI-Begleiter KEY müssen komplexe Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, die das Schicksal beeinflussen, und versuchen, der durch den Einfluss von Cthulhu verursachten Verdorbenheit des Geistes zu widerstehen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss wird am 16. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC erscheinen.