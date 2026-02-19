Demo zu The Eternal Life of Goldman ab sofort verfügbar

Die Demo zu The Eternal Life of Goldman ist ab sofort verfügbar und gibt Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das kommende handgezeichnete 2D-Platform-Adventure zu werfen.

Die Demo wird auch während des gesamten Steam Next Fest (vom 23. Februar bis 2. März) spielbar sein und darüber hinaus für eine begrenzte Zeit auch nach dem Ende des Steam Next Fest verfügbar bleiben, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt offline genommen wird.

Demo jetzt spielen: https://thqn.net/TELoG-demo-steam

Die Demo umfasst den Einstieg in das Spiel und bietet rund 90 Minuten Spielzeit, wobei die tatsächliche Dauer je nach individuellem Spielstil variieren kann. Für das bestmögliche Spielerlebnis wird die Nutzung eines Gamepads dringend empfohlen, Tastatur und Maus werden jedoch ebenfalls unterstützt.

Demo-Highlights

Die Demo ist ab sofort verfügbar und auch während des Steam Next Fest (23. Februar – 2. März) spielbar

Sämtliche Ingame Musik wurde eigens für das Spiel komponiert, sodass Videos und Livestreams keine Copyright Strikes erhalten

Englische Sprachausgabe, mit Benutzeroberfläche und Untertiteln verfügbar in: Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Spanisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Koreanisch, Belarussisch und Ukrainisch

Die Demo enthält drei Achievements

The Eternal Life of Goldman wird von Weappy Studio entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht und erscheint für Nintendo® Switch, PS5™, Xbox Series X|S und PC.