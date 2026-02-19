Reanimal im Test

Auf der Suche nach unseren Freunden

Vorweg: Wie schon Little Nightmares 3 lässt sich auch Reanimal komplett im Koop erleben – entweder lokal oder online via Friend’s Pass. Solo funktioniert das Spiel ebenfalls gut, doch den größten Spaß entfaltet es klar im Multiplayer. Zum Glück fand sich schnell ein Freund, der mutig genug war, sich mit mir gemeinsam ins Grauen zu stürzen.

Das Spiel beginnt dabei recht simpel. Wir beginnen als Junge allein auf einem Boot und ziehen kurz darauf auch unsere Schwester aus dem Wasser. Von da an machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach unseren verschwundenen Freunden, die über eine düstere, feindselige Welt verstreut sind. Natürlich bleibt es nicht beim gemütlichen Spaziergang: Verstörende Orte, Kreaturen und allgegenwärtige Bedrohungen begleiten uns auf Schritt und Tritt.

Wie schon bei Little Nightmares setzt auch Reanimal stärker auf Interpretation als auf klare Antworten. Wo befinden wir uns? Warum sind wir hier? Und was genau hat es mit den übergroßen Tieren und deformierten Monstern auf sich? Konkrete Erklärungen bleiben rar. Stattdessen lädt das Spiel dazu ein, eigene Schlüsse zu ziehen. Nach dem Abspann sitzt man unweigerlich da und bastelt sich seine persönliche Deutung zusammen – und wer danach ins Internet schaut, findet unzählige Theorien. Welche davon zutrifft? Wahrscheinlich keine so ganz. Vielleicht alle ein bisschen.

Auffällig ist jedoch, dass Reanimal noch düsterer daherkommt als frühere Werke der Entwickler. Themen wie Krieg, Verrat oder Selbstmord werden explizit und klar behandelt. Das Spiel scheut sich nicht, unangenehme Motive ins Zentrum zu rücken – und genau das verstärkt seine beklemmende Wirkung.

Spielerisch bewegen wir uns größtenteils zu Fuß durch überwiegend lineare Areale, mal enger, mal etwas offener gestaltet. Zusätzlich dient das Boot aus dem Prolog immer wieder als Fortbewegungsmittel über gefährliche Gewässer, auf denen Kreaturen und sogar Seeminen lauern. Die Grundstruktur der Abschnitte ähnelt sich jedoch häufig: viel Laufen, gelegentliches Verstecken, das Finden von Schlüsselgegenständen wie einem Bolzenschneider und das Meiden von Feinde.

Kämpfe existieren auch, bleiben aber recht simpel. Meist genügt ein einzelner Tastendruck, um kleinere Gegner wie Schattenkinder oder aggressive Möwen zu vertreiben. Anspruchsvolle Gefechte sucht man vergebens – sie dienen eher als kurze Unterbrechung der Laufpassagen.

Auch bei den Rätseln hält sich die Herausforderung in Grenzen. Zwar gibt es kleinere Puzzle-Elemente, doch diese sind meist so offensichtlich gestaltet, dass man kaum ins Grübeln gerät. Das Gameplay insgesamt bleibt daher recht seicht. Wirklich komplexe Denkaufgaben oder überraschende Mechaniken fehlen, was auf Dauer etwas an spielerischer Tiefe vermissen lässt. Abwechslung sieht anders aus.

Immerhin belohnt Reanimal gründliches Erkunden. In den Leveln lassen sich zahlreiche Sammelobjekte entdecken – neue Masken, Poster, die Concept Art freischalten, und weitere Extras. Wer also jeden Winkel absucht, wird zumindest kosmetisch und mit Hintergrundmaterial entlohnt.