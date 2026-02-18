Avowed feiert Geburtstag mit dem bislang größten Update

Ein Jahr nach dem ursprünglichen Launch krönt Obsidian Entertainment die Roadmap von Avowed mit einem umfangreichen Content-Paket.

Das heute veröffentlichte Jubiläums-Update bringt nicht nur lang ersehnte Features wie den New Game+ Modus, sondern markiert auch das Ende der Plattformexklusivität: Der Titel ist ab sofort für die PlayStation 5 verfügbar.

Diversität im Land der Lebenden: Drei neue Völker

Für Fans von tiefgreifendem Roleplay bietet das Update signifikante Neuerungen in der Charaktererstellung. Die bisherige Beschränkung auf Menschen und Elfen wird aufgehoben. Spieler können nun aus drei weiteren, aus dem Pillars of Eternity-Universum bekannten Völkern wählen:

Zwerge : Stämmig, robust und prädestiniert für physische Builds.

: Stämmig, robust und prädestiniert für physische Builds. Orlaner : Die kleinwüchsigen, behaarten Bewohner Eoras, bekannt für ihre geschärften Sinne.

: Die kleinwüchsigen, behaarten Bewohner Eoras, bekannt für ihre geschärften Sinne. Aumauaner: Eine physisch imposante Spezies mit hoher Konstitution.

Technisches Highlight: Dank des neuen Zauberspiegels im Party-Camp ist für den Wechsel der Rasse kein Neustart erforderlich. Das System erlaubt die On-the-fly-Anpassung inklusive der Prüfung neuer gottähnlicher Funktionsvarianten.

Endgame & Wiederspielwert: New Game+ und Custom-Schwierigkeit

Der neu implementierte New Game+ Modus richtet sich an Veteranen, die eine neue Herausforderung suchen. Beim Start eines NG+-Speicherstandes werden freigeschaltete Fähigkeiten, einzigartige Ausrüstung und Zauber übernommen.

Um dem Power-Creep entgegenzuwirken, hat Obsidian das Balancing skaliert: Gegner sind deutlich aggressiver und verfügen über höhere HP-Pools. Parallel dazu wurde das Attribute-Cap von 15 auf 30 angehoben, was hochspezialisierte Builds (Min-Maxing) für Stärke, Konstitution und Geschicklichkeit ermöglicht.

Zusätzlich führt das Update benutzerdefinierte Schwierigkeitsgrade ein. Über diverse Modifikatoren lassen sich Parameter wie Schadensoutput, Magie-Regeneration und Tragekapazität präzise justieren – ein Feature, das besonders Liebhabern von granularer Kontrolle entgegenkommen dürfte.

PlayStation 5 Release und technische Optimierungen

Mit dem heutigen Tag expandiert Avowed auf die PlayStation 5. Die Version enthält nativ sämtliche Updates des ersten Jahres, inklusive des Arachnophobie-Modus und der erweiterten Fertigkeitsbäume.

Weitere Neuerungen im Überblick:

Neuer Waffentyp : Der Langstock (ideal für Magier-Builds).

: Der Langstock (ideal für Magier-Builds). Engine-Tweaks : Optimierte Beleuchtung und ein neuer Fotomodus.

: Optimierte Beleuchtung und ein neuer Fotomodus. Quality of Life: Option zum Überspringen von Dialogen und Respawn-Mechaniken für bestimmte Gegnergruppen, um die Welt dynamischer zu gestalten.

Avowed ist ab sofort für Xbox Series X|S, PC (Steam, Battle.net), im Game Pass sowie für PlayStation 5 erhältlich.