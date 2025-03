INAYAH – Life after Gods im Test

Ancient Gods

Zu Beginn wählen wir den (auch während des Spieles jederzeit änderbaren!) Schwierigkeitsgrad – von Story (deutlich leichtere Kämpfe) über Adventure (empfohlener Schwierigkeitsgrad) zu Challenge (für Profis) gibt es drei vorgefertigte Stufen, bei Custom können wir sogar selbst ein paar Parameter verändern. Und schon geht es los – Inayah ist inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsen, unser Ziehvater ist ein alter Mann. Es ist Zeit, ein wenig Ahnenforschung zu betreiben und uns auf den Weg zu machen, nach unseren Ursprüngen zu suchen. Zuerst geht es durch das Tutorial – (doppel)springen, klettern, zuschlagen, abrollen – und überall in der Umgebung sind erste Hinweise auf frühere Ereignisse versteckt. Und kaum haben wir die Bewegung unserer Heldin verinnerlicht, kommt es auch schon zu einer ersten dramatischen Verfolgungsjagd wie in einem Indiana Jones Film. Unser Ziehvater entkommt der gigantischen mechanischen Kreatur leider nicht (steht uns aber in weiterer Folge als Geist mit seinen Ratschlägen zur Seite), wir flüchten in einem noch intakten Zug (und auf intakten Schienen…) vor dem Tod.

Wir befinden uns in einer Welt, in der die Natur weite Teile der früheren menschlichen Zivilisation zurückerobert hat. Überreste – Skelette und Ruinen – finden sich überall, Inayah bezeichnet die Skelette als Ancient Gods. Für mich schauen sie eher nach unerwartet verstorbenen Menschen in Folge einer Katastrophe aus. Die aktuellen Bewohner der Gegend verehren die toten Menschen jedoch offensichtlich, es finden sich immer wieder Opfergaben, die neben den Skeletten platziert wurden. Insgesamt gibt es also drei Storylines im Spiel – was ist mit der uralten Zivilisation der Ancient Gods passiert? Wer sind die aktuellen Bewohner der Welt – es leben hier offensichtlich mehrere Stämme, die sich nicht unbedingt gut miteinander verstehen. Und wer ist Inayah? All das können wir im Laufe des Spieles herausfinden, und uns auch der einen oder anderen Partei anschließen. Unsere Entscheidungen beeinflussen die Handlung und führen zu unterschiedlichen Enden. Die Geschichte wird dabei über Gespräche, Zwischensequenzen, herumliegende Notizen und vor allem auch durch „environmental storytelling“ erzählt.

Sobald wir den Handschuh unseres Vaters vervollständigt haben, wählen wir unsere Waffe – Klinge, unsere (mechanisch verstärkten) Fäuste oder einen Dreschflegel – ein wenig später im Spiel können wir die nicht gewählten Waffen aber ebenso finden und verwenden – beziehungsweise zwischen ihnen hin- und her wechseln.