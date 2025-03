Assassin’s Creed Shadows im Test

Die Reise durch Japan

Eines muss man Assassin’s Creed Shadows aber lassen: An Beschäftigung mangelt es hier bestimmt nicht. Von den Hauptmissionen bis hin zu einfachen Nebenaufgaben wie dem lautlosen Heranschleichen an ein Tier, um es zu malen – hier gibt es von allem etwas. Doch fangen wir mal mit den Mainquests an.

Trotz des starken Gameplays schöpft Shadows sein volles Potenzial bei den Hauptmissionen nicht aus. Viele Missionen wirken zu repetitiv: Wir infiltrieren feindliche Lager, erledigen Zielpersonen, stehlen Dokumente oder sammeln Gegenstände. Mechanisch funktioniert das gut, und es gibt einige Highlights – etwa eine Mission, in der Naoe die Kunst der Teezeremonie erlernt. Doch solche kreativeren Momente bleiben in der Regel leider die Ausnahme. Gerade das japanische Setting, mit all seinen kulturellen Eigenheiten, hätte dann doch deutlich mehr Abwechslung hergegeben.

Besser sieht es bei den Nebenaufgaben aus. Einige bieten dann sogar doch spannende Herausforderungen. So jagen wir gefährliche Shinobi, von den Menschen auf unterschiedliche Weise gefürchtet werden, oder fordern mit Yasuke die ehemaligen Schüler unseres Lehrmeisters zum Duell heraus. Auch Sammelaufgaben sind reichlich vorhanden – etwa das Aufspüren verlorener Schriftrollen in Tempeln, die den Skilltree verbessern. Doch vieles davon bleibt am Ende reine Beschäftigungstherapie, da sich auch diese Aktivitäten teils zu oft wiederholen.

Was Shadows jedoch meisterhaft inszeniert, ist seine Spielwelt. Japan war selten so beeindruckend dargestellt. Lebendige Städte, kleine Dörfer, dichte Wälder, endlose Felder, schroffe Gebirge – jedes Panorama lädt zum Staunen ein. Und dann der Wechsel der Jahreszeiten: Mal erstrahlt das Land im satten Grün des Sommers, mal liegt es in einer sanften Schneedecke verborgen. Ein Anblick, der immer wieder zum Innehalten verlockt – und zum Drücken der Screenshot-Taste.