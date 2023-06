Gewinnspiel: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo die Fans nicht enttäuscht und eine großartige Fortsetzung der Abenteuer von „Link“ in der Welt von Hyrule abgeliefert. Ihr könnt bei uns 2 tolle Fanpackages inkl. Spiel gewinnen!



Wir haben The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das neueste Abenteuer auf der Nintendo Switch für euch vor kurzem getestet und konnten uns vor allem für die kreativen Möglichkeiten im Spiel begeistern, die viele Stunden Spielspaß versprechen. Gemeinsam mit Nintendo wollen wir euch ein tolles Gewinnspiel anbieten, ihr könnt dabei 2x das Spiel selbst und je eine coole Tragetasche im Zelda-Look für eure Konsole gewinnen.

Hyrule- Eine Welt voll Abenteuer

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch erwartet euch auf jeden Fall ein episches Abenteuer auf dem Boden und am Himmel von Hyrule. Wir wollen jetzt von der Story des Spiels nicht zu viel verraten, aber die Welt von Hyrule, wie ihr sie bereits aus dem Vorgängerspiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild kennt, ist auch in der Fortsetzung der hauptsächliche Schauplatz der Abenteuer von Link.

Orte, die euch in Hyrule schon bekannt vorkommen, sehen aber jetzt anders aus. Die Karte ist im Prinzip zwar grundlegend dieselbe wie bei BotW, aber neue Städte, finstere Höhlen und gähnende Abgründe erscheinen im ganzen Königreich und warten nur darauf, von euch erkundet zu werden.

Im Südwesten von Hyrule erstreckt sich die heiße Gerudo-Wüste, im Nordosten trefft ihr auf den Todesberg, im Norwesten gibt es eisige Höhlen und im Osten haben sich die Zora in ihrem Wasserpalast angesiedelt.

So wirkt die Welt zwar vertraut wurde aber in vielen Bereichen verändert und es wurde auch einiges hinzugefügt. So könnt ihr etwa gleich zu Beginn die Himmelsinseln erkunden, wobei Teile davon das Tutorial darstellen. Dazu kommen noch zahlreiche Trümmerteile, die auf der Karte zu finden sind und interessante Höhlengebiete unterhalb von Hyrule. Es gibt also sehr viel Neues zu entdecken.

Um die große Welt zu bereisen hat Link wieder zahlreiche Möglichkeiten der Fortbewegung, sei es schlicht zu Fuß, kletternd, reitend mit dem Pferd, segelnd per Floß und Schiff oder fliegend mit Gleiter und anderen Fluggeräten. Die Möglichkeiten sind so vielfältig das die Schnellreisefunktion, die es ebenfalls gibt, fast nicht mehr notwendig scheint.

