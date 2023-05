The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Test

FAZIT Hannes

Wer gerne viele Stunden in einer virtuellen Spielewelt versinken möchte, die so viele Möglichkeiten und Abenteuer bietet wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist bei diesem Nachfolger der beliebten Zelda-Reihe genau richtig. Man muß sich allerdings auf das Spielekonzept einlassen, im Gegensatz zu anderen Rollenspielen erwartet das Spiel von den Spieler:innen förmlich kreative Konstrukte oder Fahrzeuge zu basteln, die Gegend zu erkunden und mit Hilfe der Power-Fähigkeiten deren Möglichkeiten auszuloten. Damit können die verrücktesten Dinge angestellt werden, wenn mich auch die Steuerung teilweise etwas verzweifeln lies, weil die Platzierung der 3D-Objekte des öfteren nicht so wollte, wie ich. Aber gut, das kann auch an mir liegen, bekommt man es dann hin oder löst eines der liebevoll gestalteten Rätsel, fühlt es sich um so besser an.

Da stört es auch nicht ganz so sehr, das die Entwickler:innen die Oberwelt von Hyrule mehr oder weniger recycelt haben, zwar ergänzt um neue Spots, aber trotzdem kommt uns diese schon mehr als nur bekannt vor. Ich fands etwas bedenklich, aber vielleicht gefällt das gerade manchen Spieler:innen und fühlt sich dabei wie ein Heimkommen an.

Auf jeden Fall ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein großartiges Spiel geworden und bietet so viel Spielspaß wie kein anderes Rollenspiel, schon gar nicht auf der Nintendo Switch Konsole. Wer also nur ansatzweise auf Rollenspiele steht, sollte unbedingt zugreifen und seiner Kreativität freien lauf lassen.