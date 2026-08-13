Sony Interactive Entertainment bringt zum Start von Marvel’s Wolverine ein limitiertes PS5-Digital-Edition-Bundle sowie passende DualSense-Controller und Konsolen-Cover auf den Markt. Die Produkte erscheinen am 15. September 2026.

Das PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle orientiert sich optisch an Wolverines gelbem Anzug und den Klauen des Charakters. Enthalten sind eine limitierte PS5 Digital Edition, ein passender DualSense Wireless-Controller sowie ein Gutschein für die Vollversion von Marvel’s Wolverine inklusive der digitalen Vorbesteller-Inhalte.

Das Bundle wird weltweit angeboten und kostet laut Sony 649,99 Euro. Der DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition ist auch separat für 84,99 Euro erhältlich. Zusätzlich erscheint eine Adamantium Limited Edition des Controllers mit metallischer Oberfläche, ebenfalls zum Preis von 84,99 Euro.

Konsolen-Cover für PS5 und PS5 Pro

Für Besitzer einer PS5 der Slim-Modellgruppe CFI-2000 sowie einer PS5 Pro veröffentlicht Sony außerdem passende Limited-Edition-Cover. Die Battle-Yellow-Ausführungen sind für PS5 und PS5 Pro vorgesehen, für die PS5 Pro gibt es zusätzlich ein Adamantium-Design. Der empfohlene Verkaufspreis liegt jeweils bei 74,99 Euro.

In Österreich starten die Vorbestellungen am 19. August 2026 um 10:00 Uhr über PlayStation Direct, solange der Vorrat reicht. Die Limited-Edition-Produkte sind ab 15. September 2026 erhältlich. Weitere Produktdetails finden sich auf der offiziellen PlayStation-Seite.

Marvel’s Wolverine erscheint ebenfalls am 15. September 2026 für PlayStation 5. Das von Insomniac Games entwickelte Einzelspieler-Action-Adventure ist nicht als Open-World-Spiel angelegt.