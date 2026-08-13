STRTL Games hat .curator angekündigt. Das episodische Einzelspieler-Adventure-RPG stammt aus der Feder von Altered Carbon-Autor Richard K. Morgan und soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Der unabhängige Entwickler STRTL Games hat mit .curator sein erstes Spiel vorgestellt. Das erzählerisch ausgerichtete Science-Fiction-Adventure entsteht nach einer Geschichte von Richard K. Morgan, bekannt als Autor von Altered Carbon. Einen Veröffentlichungstermin gibt es derzeit noch nicht.

Spieler übernehmen die Rolle eines Mitglieds des Curator Corps in einer postviktorianisch geprägten Welt. Mithilfe der KI-Assistentin C.R.I.S.S.I. und einer Technologie namens Quantum Sleet lassen sich mögliche Zukunftsszenarien modellieren. Entscheidungen sollen den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen und unter anderem Auswirkungen auf Beziehungen sowie das Schicksal einzelner Figuren haben.

Ermitteln, kämpfen oder unentdeckt bleiben

STRTL Games beschreibt .curator als episodisches Detective-Adventure mit Rollenspielelementen. Situationen sollen sich auf unterschiedliche Weise lösen lassen, etwa durch Ermittlungen, Kämpfe, Schleichen oder Ablenkungsmanöver. Die offizielle Steam-Seite führt das Spiel als Adventure und RPG und bestätigt den Einzelspieler-Fokus.

Die erste Staffel ist laut Entwickler bereits vollständig geschrieben. Zum Start soll zunächst die erste Episode erscheinen, weitere Folgen folgen im Verlauf der Staffel. Angaben zum konkreten Veröffentlichungsrhythmus und zur Preisgestaltung stehen noch aus.

.curator ist für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Die PC-Version kann bereits auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.