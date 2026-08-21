METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 im Test

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Das erste der beiden Spiele ist das ursprünglich 2008 für die PlayStation 3 erschienene (und bis jetzt PS3 exklusive) Guns of the Patriots, der offizielle vierte Teil der Metal Gear Solid Serie. Das Spiel handelt im Jahr 2014, und Snake Solid ist alt geworden – unnatürlich schnell alt. Er leidet am Werner Syndrom. Lange wird er nicht mehr leben, und er scheint sich damit abgefunden zu haben. Da kommt aber sein alter Freund Dr. Hal Emmerich mit einer neuen Information vorbei – sein Erzfeind Liquid Snake lebt, und ist im Nahen Osten in einem neuem Körper hoch aktiv. Der Nahe Osten ist ein hoffnungsloses, permanentes Kriegsgebiet, in dem sich Söldner in einem ewig andauernden Krieg gegenseitig niedermetzeln. Und genau dort startet das Spiel nun. Nach einer, wie bei Metal Gear üblich, ewig lang dauernden Einleitung macht sich unser Held auf den Weg, um Liquid Snake zu eliminieren. Der hat nämlich natürlich schreckliche Pläne, deren Umsetzung die ganze Welt ins Unglück stürzen würden.

Das Gameplay besteht aus Snake Solid, der aus der Schulterperspektive durch die Gegend schleicht und Gegner möglichst unauffällig ausschaltet (aber nicht unbedingt tötet). Sein Ziel ist es nicht, möglichst viele Feinde zu töten oder einer Seite in einem Krieg zum Sieg zu verhelfen – er hat seine eigenen übergeordneten Ziele. Der Krieg ist nicht seine Sache, er hat Mitleid mit den Söldnern auf beiden Seiten. Snake kriecht, schleicht, schleppt betäubte Gegner aus dem Sichtfeld, wirft Benzinbomben oder setzt sein Betäubungs-Messer ein. Neben dem Lebensbalken verfügt Snake auch über eine Anzeige seines Stresslevels – und wenn die zu hoch klettert (zu viele Tötungen, vom Feind gejagt, stinkende Umgebung, zu heiß…), hat dies massive Nebenwirkungen auf die Kampffähigkeit von Snake. Da hilft nur rauchen oder ein Pornoheft lesen, um den Stress zu reduzieren. Etwas essen – wie eine köstliche Nudelsuppe – funktioniert auch. Anyway, Snake wird von einem Roboter (Metal Gear Mk.II) begleitet, der ihm bei der Erfüllung seiner Mission hilft. Generell hat Snake nicht nur einige interessante technische Gadgets, die ihn unterstützen, er kann auch wie ein Chamäleon die Farbe der Umgebung annehmen und so – wenn er sich nicht bewegt – unsichtbar werden. Natürlich kann er sich auch wieder unter einem Karton verstecken. Er ist ein Einzelkämpfer, steht aber in Funkkontakt mit seiner Einsatzzentrale. Hideo Kojima hat bereits 2008 erkannt, wie sich das Schlechtfeld der Zukunft verändern wird – Menschen spielen nur mehr eine Nebenrolle, Roboter beherrschen den Kampf. Zwar sind es nicht die kleinen ferngesteuerten Sprengdrohnen wie derzeit in der Realität, sondern große, sündteure Mechs mit völlig eigenständiger künstlicher Intelligenz, aber das Ergebnis für Menschen ist das selbe – diese Dinger sind mit Kalashnikov oder RPG-7 kaum zu bekämpfen, da hilft nur das Verstecken. Zum Glück sind sie im Spiel nicht allgegenwärtig, sondern treten nur an bestimmten Stellen auf.

Die ganze Story ist lang, wirr, voller überraschender Wendungen und beinhaltet mehrere Ortswechsel, den geplanten Einsatz von Atombomben, persönliche Tragödien, Nanoroboter, Selbstmord und künstliche Intelligenz. Fans von brasilianischen Telenovelas oder der ausufernden Fantasie von Hideo Kojima müssen das einfach lieben. Ich persönlich bin ein wenig… verwirrt. Das Spiel war – wie soll ich sagen – intensiv. Spannende Stealth Sequenzen, ein wenig herumballern, lange und relativ viele Zwischensequenzen – fad wird dieser Mix jedenfalls nie – wenn man sich darauf einlässt. Es hat einen guten Grund, warum Guns of the Patriots mit über 5 Millionen verkauften Exemplaren einer der PlayStation 3 Bestseller geworden ist.