Carrera European Masters 2026: Europameistertitel in Puch vergeben

Sascha Neuwald hat die Hauptwertung der ersten Carrera European Masters auf DIGITAL 124 gewonnen. In Puch bei Hallein wurden außerdem die Titel in der U18- und in der HYBRID-Wertung vergeben.

Die Carrera World war am 25. und 26. September Schauplatz des neuen europäischen Wettbewerbs. Für die DIGITAL-124-Rennen hatten sich 72 Slotracer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien und Luxemburg qualifiziert. Weitere 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten im erstmals ausgetragenen Carrera-HYBRID-Wettbewerb an. Carrera und die Slottis Supreme Masters (SSM) organisierten die Veranstaltung gemeinsam.

Neuwald gewinnt die DIGITAL-124-Hauptwertung

Sascha Neuwald von der Slotgemeinschaft Nord setzte sich im Hauptbewerb durch. Der 26-jährige Tom Hopp vom Herzo Racing e.V. erreichte Rang zwei, Platz drei ging an Johann Kögler aus Österreich, der für den Freisingring startete. Neuwald erhielt als Preis ein limitiertes Porsche-911-GT3-R-Sondermodell zur European Masters SSM, noch bevor es laut Veranstalter regulär in den Handel kommt.

Auch die Nachwuchsfahrer hatten eine eigene Wertung. Der 14-jährige Levian von Harten von der Slotter IG Otterndorf wurde Erster. Dahinter folgten Mike Schoof (16) von den Slotcarfreunden Apensen und Fabian Witt (15) von der Rheinland Slotter IG. Die Fahrer nutzten Carrera-DIGITAL-124-Fahrzeuge im Maßstab 1:24.

Christoph Nittel siegt bei Carrera HYBRID

Im HYBRID-Wettbewerb gewann Christoph Nittel aus Wolfhagen-Nothfelden. Paul Wegener aus Berlin kam auf den zweiten Platz, der 17-jährige Anton Eckert aus Ober-Ramstadt wurde Dritter. Bei Carrera HYBRID lassen sich die Fahrzeuge frei steuern, wodurch Überholmanöver auch abseits festgelegter Spurwechsel möglich sind. Die Bestplatzierten erhielten Pokale und Gutscheine; alle Teilnehmenden bekamen eine Urkunde und kleine Sachpreise.

Der Weg zum europäischen Finale führte über nationale Qualifikationen. Allein in Deutschland beteiligten sich laut SSM rund 1.000 Personen an den Rennserien und der Deutschen Meisterschaft. Das gesamte Rennwochenende wurde außerdem auf YouTube, Facebook und Twitch übertragen. Carrera und SSM meldeten für ihre YouTube-Streams am Freitag und Samstag zusammen mehr als 35.000 Aufrufe. Weitere Angaben zu Ort und Ablauf stehen auf der offiziellen Eventseite.