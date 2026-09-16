Halloween: The Game im Test

Die Flucht vor Michael Myers

Gut, aber wie sieht es denn nun mit dem Multiplayer von Halloween: The Game aus? Das Grundprinzip ist zunächst ziemlich schnell erklärt. Wie bei fast jedem asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiel gibt es auf der einen Seite den Killer, in diesem Fall natürlich Michael Myers, und auf der anderen Seite bis zu vier spielergesteuerte Überlebende.

Eine Besonderheit gibt es allerdings: Wir sind nicht die einzigen Menschen, die sich auf den verschiedenen Karten herumtreiben. In den Häusern und Straßen leben zahlreiche NPCs, und unsere Aufgabe als Bürger besteht deshalb nicht nur darin, selbst irgendwie mit heiler Haut davonzukommen. Gleichzeitig sollen wir möglichst viele dieser Bewohner vor Myers retten.

Je nachdem, wie viele seiner Ziele Michael während einer Runde erwischt oder wie viele ihm entkommen, sammelt er Punkte. Sein Endstand entscheidet schließlich darüber, ob die Überlebenden oder der Killer die Partie gewinnen. Das ist für das Genre tatsächlich eine ziemlich interessante Idee und funktioniert überraschend gut. Gerade die Koordination mit den anderen Spielern und den NPCs macht einen großen Teil des Reizes von Halloween: The Game aus.

Aufseiten der Überlebenden stehen insgesamt zehn unterschiedliche Zivilisten zur Auswahl, die jeweils eigene passive Fähigkeiten und Perks besitzen können. Spielen und leveln wir die einzelnen Figuren, schalten wir unter anderem kosmetische Anpassungen oder sogar Startgegenstände frei. Für mich persönlich war dieser Fortschritt zwar nicht sonderlich wichtig, trotzdem gibt es genügend Möglichkeiten, den eigenen Spielstil ein wenig anzupassen.

Sobald eine Runde beginnt, ziehen wir durch die nächtlichen Straßen, durchsuchen Häuser, halten Ausschau nach Bewohnern, verstecken uns vor Myers und versuchen irgendwie, einen Weg aus der Stadt zu finden. Ganz freiwillig kommen die NPCs allerdings nicht mit. Zuerst müssen wir sie aufspüren und anschließend davon überzeugen, dass draußen tatsächlich ein maskierter Irrer Menschen abschlachtet. Das geschieht über verschiedene Minispiele, die Spielern von Dead by Daylight durchaus bekannt vorkommen dürften. Haben wir einen Bewohner überzeugt, kann dieser sich beispielsweise verstecken, uns folgen oder sogar versuchen, die Polizei zu verständigen.

Danach beginnt die eigentliche Flucht. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Wir können ein Fahrzeug reparieren, auf die Polizei warten, einen anderen Ausgang aus der Stadt suchen oder beispielsweise über einen unterirdischen Keller entkommen. Für jeden dieser Wege müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Vielleicht fehlt noch Benzin für das Auto. Oder wir benötigen einen Bolzenschneider, um einen versperrten Zugang zu öffnen. Eventuell fehlt uns noch irgendein anderes Werkzeug, das irgendwo in einem Haus, einer Garage oder auf der Straße herumliegt. Zusätzlich lassen sich Waffen und zahlreiche weitere Gegenstände finden, die uns gegen Michael oder in anderen gefährlichen Situationen helfen können.

Dadurch entstehen während einer Runde erstaunlich viele Möglichkeiten. Wir können gezielt an unserer eigenen Flucht arbeiten, anderen Spielern helfen, Bewohner retten oder spontan unsere Pläne ändern, wenn Myers plötzlich genau dort auftaucht, wo wir eigentlich hinwollten. Und ja, Michael selbst ist natürlich praktisch unsterblich. Trotzdem können wir ihn mit bestimmten Waffen und Aktionen zumindest für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzen. Gerade wenn er einem bereits im Nacken sitzt, ist das ausgesprochen praktisch. Selbst der Tod bedeutet übrigens nicht zwangsläufig das Ende einer Runde. Wer frühzeitig ins Gras beißt, kann unter bestimmten Umständen als Polizist oder sogar als der bekannte Dr. Loomis zurückkehren und den übrigen Spielern weiterhelfen.

Auf der anderen Seite fällt Michaels Aufgabe deutlich unkomplizierter aus: suchen, jagen, töten. Wiederholen. Trotzdem macht auch diese Seite überraschend viel Spaß. Seine Opfer lassen sich nicht einfach nur verfolgen und ausschalten. Michael kann sie zunächst beobachten, stalken und auf unterschiedliche Weise unter Druck setzen. Dazu kommen spezielle Fähigkeiten wie der sogenannte Shape Jump, mit dem er sich durch Schatten und dunkle Bereiche schnell und nahezu unbemerkt bewegen kann.

Dadurch entstehen genau diese wunderbar unangenehmen Momente, in denen man als Überlebender eigentlich glaubt, gerade sicher zu sein, nur damit Michael Sekunden später plötzlich wenige Meter entfernt aus der Dunkelheit auftaucht. Auch für ihn lassen sich im Laufe der Zeit weitere Waffen, Outfits und Perks freischalten, sodass zumindest etwas zusätzlicher Fortschritt vorhanden ist.

Man merkt also ziemlich schnell: Halloween: The Game ist im Kern durchaus ein klassischer Vertreter des asymmetrischen Multiplayer-Horrors, bringt aber genügend eigene Ideen und Mechaniken mit, um nicht einfach nur wie die nächste Variante von „Repariere fünf Generatoren und verschwinde“ zu wirken. Natürlich macht sich nach vielen Runden irgendwann auch hier eine gewisse Wiederholung bemerkbar. Sobald man die Karten, möglichen Fluchtwege und typischen Abläufe kennt, verliert manches ein wenig von seinem anfänglichen Überraschungseffekt.

Die einzelnen Matches machen trotzdem ordentlich Spaß. Gerade für Fans des Genres oder des Halloween -Franchises funktioniert das Konzept erstaunlich gut, weil es bekannte Mechaniken mit genügend eigenen Ideen verbindet, um zumindest ein wenig frischen Wind durch die dunklen Straßen von Haddonfield wehen zu lassen.