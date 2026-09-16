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Civilization VII erhält Update 1.5.0 und Hall-of-History-Collection

von Hannes Linsbauer0

Update 1.5.0 für Sid Meier’s Civilization VII ist auf PC und Konsolen verfügbar. Gleichzeitig erscheint die kostenpflichtige Hall-of-History-Collection mit neuen Anführern und Zivilisationen.

Das Update ergänzt Civilization VII unter anderem um die Karte „Wahrer Startort: Erde“. Außerdem wurden die Terra-Incognita- und Shuffle-Karten überarbeitet. Eine neue Einfluss-Option erlaubt es, neutral zu bleiben, wenn ein Verbündeter einen Krieg beginnt.

Zu den weiteren Änderungen gehören ein radiales Messwerkzeug, überarbeitete Tooltips und zusätzliche Informationen beim Zusammenstellen einer Zivilisation. Die Version für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 soll laut 2K zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die ebenfalls am 15. September veröffentlichte Hall-of-History-Collection kostet 19,99 Euro. Sie enthält die Anführer Elizabeth I. und George Washington sowie die drei Zivilisationen Babylon, Gallier und England.

Fakten zum Update

  • Entwickler: Firaxis Games
  • Publisher: 2K
  • Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S; Nintendo Switch und Switch 2 folgen später
  • Update: Version 1.5.0 seit 15. September 2026
  • Collection: Hall of History, 19,99 Euro

Die vollständigen Patchnotes sind auf der offiziellen Civilization-Website abrufbar.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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