Civilization VII erhält Update 1.5.0 und Hall-of-History-Collection

Update 1.5.0 für Sid Meier’s Civilization VII ist auf PC und Konsolen verfügbar. Gleichzeitig erscheint die kostenpflichtige Hall-of-History-Collection mit neuen Anführern und Zivilisationen.

Das Update ergänzt Civilization VII unter anderem um die Karte „Wahrer Startort: Erde“. Außerdem wurden die Terra-Incognita- und Shuffle-Karten überarbeitet. Eine neue Einfluss-Option erlaubt es, neutral zu bleiben, wenn ein Verbündeter einen Krieg beginnt.

Zu den weiteren Änderungen gehören ein radiales Messwerkzeug, überarbeitete Tooltips und zusätzliche Informationen beim Zusammenstellen einer Zivilisation. Die Version für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 soll laut 2K zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die ebenfalls am 15. September veröffentlichte Hall-of-History-Collection kostet 19,99 Euro. Sie enthält die Anführer Elizabeth I. und George Washington sowie die drei Zivilisationen Babylon, Gallier und England.

Fakten zum Update

Entwickler: Firaxis Games

Firaxis Games Publisher: 2K

2K Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S; Nintendo Switch und Switch 2 folgen später

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S; Nintendo Switch und Switch 2 folgen später Update: Version 1.5.0 seit 15. September 2026

Version 1.5.0 seit 15. September 2026 Collection: Hall of History, 19,99 Euro

Die vollständigen Patchnotes sind auf der offiziellen Civilization-Website abrufbar.