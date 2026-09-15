Steam Frame: Valve startet Reservierung für VR-Headset ab 1.049 Euro

Valve nimmt ab sofort Reservierungen für Steam Frame entgegen. Das kabellose VR-Headset kostet in Europa 1.049 Euro mit 256 GB oder 1.279 Euro mit 1 TB; erste Kaufoptionen sollen ab 18. September verschickt werden.

Valve hat die Reservierung für Steam Frame gestartet. Das VR-Headset wird in zwei Speichervarianten angeboten: Die Version mit 256 GB kostet 1.049 Euro, die 1-TB-Ausführung 1.279 Euro. Beide Preise enthalten laut Valve die Mehrwertsteuer und die Controller.

Steam Frame ist für VR- und herkömmliche PC-Spiele ausgelegt. Das Gerät kann die Steam-Bibliothek über eine drahtlose Verbindung streamen und unterstützt außerdem eigenständige Anwendungen. Zu den technischen Funktionen gehören eine integrierte Blickerfassung für Foveated Streaming sowie eine Kombination aus dem eigenen WLAN-Adapter und dem vorhandenen Netzwerk, die Verzögerungen beim Streaming reduzieren soll.

Das Headset läuft mit SteamOS und einem Snapdragon-Prozessor der 8er-Serie. Eine eigenständige Version von Half-Life: Alyx ist im Lieferumfang enthalten. Zum Start führt Valve mehr als 100 Spiele als „Steam Frame Standalone Verified“.

Reservierung und Verfügbarkeit

Interessierte können sich bis zum 17. September um 19:00 Uhr MESZ für eine der beiden Varianten registrieren. Valve lost anschließend einmalig die Reihenfolge der Reservierungen aus. Die ersten ausgewählten Personen sollen ab dem 18. September eine Kaufoption erhalten; weitere Geräte werden danach schrittweise freigeschaltet.

Weitere technische Informationen bietet die offizielle Steam-Frame-Seite.

Fakten zu Steam Frame